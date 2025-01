Trường hợp được đi xe máy lên vỉa hè năm 2025, ai cũng nên biết

Được đi xe máy lên vỉa hè trong trường hợp nào?

Trong đó, mức phạt với hành vi điều khiển xe máy đi lên vỉa hè tăng cao so với Nghị định 100/2029. Theo đó, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt hành vi đi xe máy lên vỉa hè hiện tại tăng cao so với Nghị định 100/2029 (Ảnh minh họa)

Mức phạt tiền 4 - 6 triệu đồng cũng áp dụng đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" và điều khiển xe đi vào đường cao tốc.

Lưu ý, Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã quy định rõ, trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan thì không bị phạt. Ví dụ, người tham gia giao thông muốn vào cửa hàng, cơ quan, nhà ở... thì có thể đi qua vỉa hè. Còn điều khiển xe máy đi dọc vỉa hè như đường đi thì sẽ bị xử phạt.

Đeo tai nghe khi lái xe máy bị phạt lên đến 14 triệu đồng

Căn cứ điểm đ khoản 4 Điều 7, điểm b khoản 10 và điểm b, điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về lỗi đeo tai nghe khi đi xe máy 2025 như sau:

4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

đ) Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

10. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 1; điểm c, điểm đ, điểm g khoản 2; điểm b, điểm e, điểm g, điểm h, điểm k khoản 3; điểm đ khoản 4; điểm c, điểm d khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a, điểm b, điểm h, điểm k khoản 9 Điều này.

13. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau:

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 4; điểm a khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm;

d) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 8, khoản 10 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Như vậy, đeo tai nghe khi lái xe máy (không gây tai nạn giao thông) bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm.

Đeo tai nghe khi lái xe máy mà gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

