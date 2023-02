Clip 15 giây ghi lại cảnh kinh hoàng khi xe máy "cố" vượt đèn đỏ

Sáng 20-2, Công an TP Đồng Xoài phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương nặng.

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên vượt đèn đỏ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 40 ngày 19-2, hai nam thanh niên cùng ngụ TP Đồng Xoài chở nhau trên xe máy trên đường Nguyễn Huệ, hướng từ TP Đồng Xoài đi TP HCM.

...

Đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ với Quốc lộ 14 (thuộc khu phố 1, phường Tân Đồng), hai thanh niên này đã điều khiển xe vượt đèn đỏ. Xe máy đã tông thẳng vào hông xe tải.

Cả hai cùng xe máy bị dội ngược trở lại. Cả 2 bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn giao thông được camera ghi lại.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động