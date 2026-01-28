Trường học xác minh giáo viên sửa điểm học sinh

Một lớp học của Trường THPT Tô Hiến Thành.



Điểm học sinh bị nâng hạ

Theo phản ánh, tại kỳ kiểm tra giữa kỳ I và cuối kỳ I năm học 2025–2026, cô giáo Đoàn Thị Hằng, giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Tô Hiến Thành (tỉnh Thanh Hoá), đã tự ý sửa 126 con điểm của các lớp 11C4, 11C9 và 12B3 khi nhập điểm lên hệ thống quản lý VNEDU.

Phần lớn số điểm bị chỉnh sửa theo hướng nâng từ 1–3 điểm so với bài làm thực tế và kết quả đã được nhà trường công bố ban đầu. Có trường hợp học sinh từ 5–6 điểm được nâng lên 8 điểm, 7 điểm nâng lên 8 điểm, 8 điểm nâng lên 9 điểm…

Việc sửa điểm được phát hiện từ phần mềm VNEDU.



Đáng chú ý, việc sửa điểm không diễn ra theo một chiều. Bên cạnh nhiều học sinh được nâng điểm, một số em lại bị hạ điểm, làm dấy lên nghi vấn về tính công bằng và minh bạch.

Cụ thể, điểm cuối học kỳ I của em N.T.M.T (lớp 11C4) bị hạ từ 8,5 xuống 8 điểm; N.Đ.D (lớp 11C9) từ 7,5 xuống 7 điểm; N.X.K (lớp 12B3) từ 8 điểm xuống còn 7,5 điểm. Sự thay đổi này khiến nhiều học sinh hoang mang, bức xúc.

Theo tìm hiểu, học kỳ I vừa qua, Trường THPT Tô Hiến Thành tổ chức 2 kỳ kiểm tra tập trung (giữa kỳ và cuối kỳ) để đánh giá, xếp loại học sinh với 4 môn thi.

Sau khi có kết quả, điểm số được niêm yết công khai, sau đó giáo viên mới thực hiện nhập điểm lên hệ thống VNEDU theo quy định.

Sai lệch điểm không chỉ xảy ra ở một lớp, một môn

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Tài, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh liên quan đến cô Đoàn Thị Hằng, nhà trường đã thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu giáo viên viết tường trình sự việc.

Theo giải trình, cô Hằng cho rằng việc sai lệch điểm do máy tính, đường truyền mạng chập chờn trong quá trình nhập liệu.

“Hiện nhà trường chưa đưa ra hình thức xử lý cụ thể, đang tiếp tục rà soát, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến việc thay đổi điểm số của học sinh”, ông Tài cho hay.

Không dừng lại ở 3 lớp nêu trên, đoàn kiểm tra của nhà trường đã rà soát toàn bộ điểm số giữa kỳ I và cuối kỳ I của học sinh toàn trường. Kết quả cho thấy, có tới 25/30 lớp, với 33 giáo viên có động thái truy cập, cập nhật dữ liệu điểm số trên phần mềm.

Theo báo cáo rà soát, tình trạng tăng, giảm điểm diễn ra ở nhiều khối lớp, nhiều môn học. Nguyên nhân được nhà trường đưa ra gồm: nhầm lẫn cột điểm, làm tròn điểm, hoặc giáo viên nhập điểm tại nhà gặp sự cố mạng internet.

Cụ thể, tại lớp B2, kỳ thi giữa học kỳ I có 17 điểm môn Tiếng Anh và 11 điểm môn Vật lý bị sai; kỳ thi cuối học kỳ I có 12 điểm môn Tiếng Anh và 30 điểm môn Vật lý bị sai. Lớp B3 môn Vật lý có tổng cộng 36 con điểm bị sai lệch trong cả hai kỳ kiểm tra.

Đáng lo ngại, báo cáo còn cho thấy một số điểm 10 bị điều chỉnh giảm, xảy ra tại lớp B2 ở các môn Vật lý, Tiếng Anh... cho thấy mức độ sai lệch không còn là cá biệt.

Theo ông Nguyễn Xuân Tài, trước năm 2024, việc nhập điểm do Ban Công nghệ thông tin thực hiện trực tiếp từ phần mềm chấm thi nên hầu như không xảy ra sai sót. Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, giáo viên bộ môn tự nhập điểm lên hệ thống, dẫn tới nhiều sai lệch. “Nhà trường sẽ đề xuất giao cho Ban khảo thí và Ban công nghệ thông tin nhập điểm trực tiếp lên hệ thống VNEDU, không để giáo viên bộ môn nhập điểm nữa nhằm tránh những sai sót tương tự”, ông Tài thông tin thêm.

Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục rà soát, làm rõ, song đã đặt ra những câu hỏi lớn về kỷ cương, trách nhiệm và lỗ hổng trong quản lý điểm số học sinh tại nhà trường.

Tác giả: NT

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại