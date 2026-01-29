Báo Trung Quốc tiết lộ lý do dẫn đến việc trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt

Thích Diên Lỗ (trái), đệ tử thân tín của cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự - Thích Vĩnh Tín (phải) - Ảnh: 163

Cuộc đời ly kỳ của đệ tử Thiếu Lâm

Cuối tháng 7-2025, chùa Thiếu Lâm (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) nổ ra vụ bê bối chấn động khi sư trụ trì Thích Vĩnh Tín bị tố cáo một loạt tội danh liên quan đến tham ô.

Đến tháng 11, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã phê chuẩn lệnh bắt giữ sư Thích Vĩnh Tín, người có tục danh là Lưu Ứng Thành.

Dù vụ việc đã trôi qua nhiều tháng trời và vẫn đang trong quá trình điều tra, xét xử, truyền thông Trung Quốc vẫn không ngừng tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến cuộc bắt giữ gây sốc này.

Mới đây, trang tin 163 thuộc tập đoàn truyền thông NetEase đã đăng tải câu chuyện hậu trường đằng sau, với nhiều tình tiết bất ngờ liên quan một đệ tử thân tín của sư Thích Vĩnh Tín là Thích Diên Lỗ (Shi Yanlu).

"Từ một kẻ bị ruồng bỏ trở thành đệ tử đắc ý của sư trụ trì, và rồi sau đó lại 'ân đoạn nghĩa tuyệt', đứng ra tố giác sư phụ mình", báo 163 mở đầu cho câu chuyện cực kỳ hấp dẫn về cuộc "nội chiến chùa Thiếu Lâm".

Thích Diên Lỗ (phải) và trụ trì Thích Vĩnh Tín - Ảnh: 163

"Từ khoảng 10 năm trước, đã có nhiều lời tố cáo nhắm vào Thích Vĩnh Tín. Một nhà sư từng là người của Thiếu Lâm Tự đã cung cấp thông tin chính xác đến cả số tài khoản, tài sản nước ngoài của sư Thích Vĩnh Tín.

Có những thông tin mà người ngoài không thể nào biết được. Chắc chắn đã có người phản bội sư trụ trì Thiếu Lâm", báo 163 viết.

Và người đó chính là Thích Diên Lỗ - người đứng đầu mảng huấn luyện võ thuật ở Thiếu Lâm Tự trong một thời gian dài.

Thích Diên Lỗ, tên thật là Lâm Thanh Hoa (Lin Qinghua), sinh năm 1970 tại tỉnh Sơn Đông, trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Năm 17 tuổi, ông đến chùa Thiếu Lâm cầu học võ công.

Người phụ trách nhà chùa khi đó không lập tức thu nhận Lâm Thanh Hoa, mà gửi ông đến một ngôi chùa hẻo lánh gần đó để tu tập khổ hạnh.

Sự kiên nhẫn của Lâm Thanh Hoa đã thu hút sự chú ý của sư Thích Vĩnh Tín nhiều năm sau đó. Cuối thập niên 1990, họ Lâm được thu nhận vào Thiếu Lâm Tự, và là đệ tử trực hệ của Thích Vĩnh Tín, với pháp danh Thích Diên Lỗ.

Báo 163 mô tả Thích Diên Lỗ lanh lợi, tháo vát, và nhanh chóng trở thành "cánh tay phải" của Thích Vĩnh Tín. Chính Thích Diên Lỗ là người đã đề xuất thành lập học viện võ thuật ở Thiếu Lâm Tự, và được Thích Vĩnh Tín chấp thuận.

Theo 163, Thích Diên Lỗ thật ra không phải đệ tử duy nhất của Thích Vĩnh Tín thành lập trung tâm võ thuật trực thuộc Thiếu Lâm Tự. Nhưng học viện của Thích Diên Lỗ được nhà chùa xem trọng nhất, và có doanh thu cao nhất.

"Trong buổi lễ tấn phong trụ trì cho Thích Vĩnh Tín vào năm 1999, Thích Diên Lỗ đã đứng phía sau sư phụ, cầm ô che chắn cho sư phụ trong suốt toàn bộ buổi lễ. Hình ảnh đó cho thấy địa vị của ông ta lớn đến mức nào.

Nhưng rồi tất cả những mối quan hệ gần gũi đó đều bị khuất phục bởi tiền bạc", 163 bình luận.

"Trong 2 năm đầu, Thích Diên Lỗ nộp lại cho Thích Vĩnh Tín 1 triệu tệ (khoảng 3,7 tỉ đồng) từ doanh thu của học viện. Nhưng sau đó Thích Vĩnh Tín lại đòi khoản chia quá cao, lên đến 2 triệu tệ.

Thích Diên Lỗ từ chối nộp khoản phí quá cao này, và quan hệ của sư đồ bọn họ bị rạn nứt từ đó", 163 tường thuật.

...

Vài năm sau, Thích Diên Lỗ rời Thiếu Lâm Tự. Ban truyền thông của nhà chùa công bố lý do là bởi ông đã lén lút kết hôn và có con với một người phụ nữ.

Rời nhà chùa, Thích Diên Lỗ đã tự lập môn hộ, mở một trường dạy võ thuật tại thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam. Học viện này được miêu tả là "cạnh tranh với Thiếu Lâm Tự", và thu hút đông đảo môn đệ.

Thích Diên Lỗ thậm chí mời cả HLV Troussier đến giao lưu học viện - Ảnh: 163

Tên tuổi của Thích Diên Lỗ thậm chí còn lan truyền ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, với nhiều lời mời ông ra nước ngoài dạy võ.

Học viện của ông cũng thường xuyên đón tiếp những danh nhân trong làng thể thao, và không ngừng nâng cao hình ảnh trong cộng đồng võ thuật.

Điều này được cho là khiến Thích Vĩnh Tín tức giận. Năm 2013, xung đột đôi bên bùng phát khi Thiếu Lâm Tự từ chối cho một học viên người nước ngoài ở trung tâm của Thích Diên Lỗ vào chùa.

Một cuộc ẩu đả lớn đã diễn ra, khiến chính quyền phải can thiệp. Và đó là khởi nguồn cho mọi sóng gió sau này.

Từ năm 2015, xuất hiện một nhà sư tên "Thích Chánh Nghĩa" không ngừng tố cáo sư Thích Vĩnh Tín về các tội danh tham ô, quan hệ với phụ nữ...

Hầu hết cộng đồng võ thuật đều tin rằng "Thích Chánh Nghĩa" chính là Thích Diên Lỗ. Cuộc tố cáo của ông bất thành, thậm chí còn đẩy học viện võ thuật do mình gầy dựng rơi vào tình cảnh bế tắc do điều tiếng.

Thích Diên Lỗ sau đó phải dẹp bỏ học viện này, thành lập một trường võ thuật mới, và lần này không để bất kỳ liên hệ nào với Thiếu Lâm Tự nữa (trước đó Thích Diên Lỗ luôn xưng danh là đệ tử Thiếu Lâm chính tông).

Uy tín của Thích Diên Lỗ trong cộng đồng võ thuật xuống thấp - Ảnh: 163

Nhưng theo 163, Thích Diên Lỗ chưa bao giờ ngừng các nỗ lực tố cáo Thích Vĩnh Tín. Và sau cùng, khi sư Thích Vĩnh Tín bị bắt giữ vào năm 2025, truyền thông không thể không nhớ đến cái tên Thích Diên Lỗ.

Nhưng theo truyền thông Trung Quốc, cuộc sống của Thích Diên Lỗ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Hình ảnh của ông bị hủy hoại nghiêm trọng, và cộng đồng võ thuật đều dè bỉu vị võ sư này là "khi sư diệt tổ", không phải người chính trực - dù những gì ông tố cáo là không sai.

Sau khi bị đuổi khỏi Thiếu Lâm, Thích Diên Lỗ đã dành 8 năm để phát triển trường võ thuật thành một học viện rộng lớn có diện tích xây dựng 600.000 mét vuông, và diện tích thật sự tương đương một ngôi chùa lớn. Có thời điểm học viện này có hơn 21.000 học viên và giáo viên, 750 giáo viên toàn thời gian và xe buýt trường học phục vụ 18 tỉnh thành. Thu nhập hằng năm của Thích Diên Lỗ có lúc đã vượt quá 400 triệu tệ (1.500 tỉ đồng). Dù sau này học viện phải "đập đi xây lại" vì nhiều điều tiếng, Thích Diên Lỗ vẫn được xem là một tỉ phú nổi danh trong giới võ thuật Trung Quốc.

Tác giả: HUY ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ