Trốn vé, tài xế xe buýt đâm gục nhân viên trạm thu phí rồi bỏ chạy

Một tài xế xe buýt của Haryana Roadways đã tông vào nhân viên trạm thu phí để trốn vé. Vụ việc được camera giám sát ghi lại tại trạm thu phí Ghamroj trên đường Gurugram-Sohna (Ấn Độ).

Đoạn clip cho thấy một chiếc xe ô tô con đang chạy qua trạm thu phí, sau đó tài xế xe buýt Haryana Roadways tăng tốc nhanh chóng vượt qua trạm mà không dừng lại. Trong lúc vội vã, tài xế đã đâm vào các nhân viên thu phí đang đứng ở phía trước.

... Chiếc xe buýt đâm trúng nhân viên trạm thu phí.



Vụ va chạm khiến các nhân viên bị thương nặng, những người này đã được đưa ngay đến bệnh viện tư gần đó để điều trị.

Cảnh sát Gurugram đã mở cuộc điều tra đối với tài xế dựa trên bằng chứng từ camera giám sát cho thấy hành vi liều lĩnh.

