Triệt xóa đường dây tổ chức cho người khác t.r.ố.n đi nước ngoài, bắt 9 đối tượng

Ngày 19/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về tội “ Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Đây là một đường dây hoạt động liên tỉnh, có sự móc nối, phối hợp với nhau rất chắt chẽ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trong thời gian qua, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện và đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép. Tuy nhiên, tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, gây ra nhiều hệ luy cho bị hại, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh quốc gia.

Cơ quan An ninh điều tra khởi tố đối tượng Lê Thị Tình.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác mình, điều tra, làm rõ, bắt giữ các đối tượng, đường dây “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan An ninh điều tra, xác định: Khoảng tháng 8/2024, do nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động, N.T.S (SN 1996), trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã liên hệ và được Lê Thị Dương (SN 1976), trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu về chương trình đi lao động Hồng Kông với mức phí 279 triệu đồng, công việc làm đóng gói sản phẩm, lương mỗi tháng từ 60 đến 65 triệu đồng.

Ngày 2/12/2024, N.T.S cùng 4 lao động khác được Dương và một số đối tượng khác tổ chức nhập cảnh vào Trung Quốc bằng visa du lịch và được bố trí di chuyển bằng tàu biển từ Trung Quốc đến Hồng Kông. Khi di chuyển đến một hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), các lao động được bố trí ở lại đảo để chờ thuyền đến chở đi tiếp đến Hồng Kông. Đến ngày 11/12/2024, các lao động đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện và ngăn chặn. Đến ngày 25/2/2025, các lao động này đã được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Đức Thịnh.

Từ thông tin trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh; Đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan An ninh điều tra đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, cơ quan An ninh điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng hoạt động trong đường dây nói trên và tiến hành khởi tố 9 bị can có liên quan gồm: Lê Thị Dương (SN 1976), trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Thị Phương (SN 1962), trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Dương Nguyễn Hùng (SN 1992), trú tại phường Bãi Cháy, Nguyễn Thị Đông (SN 1958), trú tại phường Việt Hưng, Nguyễn Duy Dũng (SN 1985), trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Phương (SN 1990), trú tại xã Dương Hòa, Nguyễn Đức Thịnh (SN 1988), trú tại xã Phượng Dực, Lê Thị Tình (SN 1981), trú tại xã Đại Thanh và Đặng Thị Khương (SN 1983), trú tại phường Khương Đình, TP Hà Nội về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương (SN 1990), trú tại xã Dương Hòa, TP Hà Nội là 1 trong số 9 bị can trong vụ án bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do thấy nhu cầu của nhiều người muốn đi lao động tại các địa phương lớn vì vậy các đối tượng đã bàn bạc và thống nhất với nhau tổ chức đưa người đi sang Hồng Kông lao động theo hình thức đi từ Việt Nam sang Trung Quốc theo diện visa du lịch rồi vượt biên vào Hồng Kông rồi bố trí ở lại lao động. Trong đó Nguyễn Đức Thịnh là đối tượng cầm đầu, nhận người tại Việt Nam thông qua các cầu, người môi giới, sau đó liên hệ với các đối tượng đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông để đưa người Việt Nam đi sang lao động với chi phí khoảng 145 triệu đồng.

Khi sang Trung Quốc sẽ cho thuyền đưa vào Hồng Kông. Với phương thức, thủ đoạn trên Nguyễn Đức Thịnh và các đối tượng đã tổ chức 3 chuyến cho người khác trốn đi nước ngoài, tổng cộng 13 người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khác đi sang Hồng Kông. Trong đó 2 chuyến bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, trục xuất về Việt Nam, 1 chuyến được các đối tượng tổ chức thành công sang Hồng Kông và thu lợi bất chính

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân