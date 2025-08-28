Triệt xóa điểm m.u.a b.á.n d.â.m có trên 10 n.ữ nhân viên

Tối ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đột kích, triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng dịch vụ massage tại cơ sở massage Dương Hồng, thuộc xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi do Hoàng Văn Nam (SN 1980; trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ cơ sở; Nguyễn Thị Sữu (SN 1985; trú tại xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) làm quản lý và 11 nhân viên nữ (những nhân viên nữ này đều sẵn sàng phục vụ khách khi khách có nhu cầu mua dâm).

Cơ sở massage Dương Hồng và các nhân viên của quán



Hoạt động mua bán dâm tại cơ sở này được tổ chức rất tinh vi, kín kẽ, khó phát hiện. Để che giấu hành vi, các đối tượng lợi dụng danh nghĩa dịch vụ massage, tổ chức khép kín, khóa nhiều lớp cửa đề phòng lực lượng chức năng kiểm tra…

Đặc biệt, quản lý đã thông đồng, cho phép nhân viên nữ thỏa thuận mua dâm với khách, sau đó trực tiếp ăn chia lợi nhuận từ số tiền mua dâm. Mỗi lần giao dịch, nhân viên nữ chỉ được giữ lại một phần, còn lại phải nộp lại cho quản lý để chia cho chủ cơ sở, hình thành đường dây hoạt động có tổ chức, chặt chẽ.

... Bắt quả tang nhân viên mua bán dâm tại quán



Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bí mật theo dõi, thu thập chứng cứ và bất ngờ đột kích, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua mua dâm tại các phòng massage. Các đối tượng liên quan đã bị lập biên bản, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thị Sữu quản lý quán



Việc triệt phá thành công cơ sở massage núp bóng mua dâm này thể hiện tinh thần tấn công mạnh mẽ, quyết liệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, góp phần ngăn chặn tệ nạn xã hội, giữ gìn thuần phong mỹ tục, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tác giả: Trần Sơn Tùng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn