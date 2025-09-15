Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí 'khủng' giao dịch hàng chục tỉ đồng

Cục Cảnh sát hình sự khám xét khẩu súng do Ngô Quang Vỹ và đồng phạm chế tạo, mua bán - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 14-9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công an nhiều địa phương triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí trái phép trên toàn quốc với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.

Đây là chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cảnh sát điều tra Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo xác lập, đấu tranh, triệt phá cùng sự quyết tâm, kiên trì của hàng trăm lượt cán bộ Cục Cảnh sát hình sự lần theo hoạt động của các nghi phạm ở nhiều địa phương trên toàn quốc trong hơn 1 năm qua.

Công an làm việc với nghi phạm cầm đầu Ngô Quang Vỹ - Ảnh: Công an cung cấp



Cụ thể, ngày 13-9, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh thành Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Phòng huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triệu tập, khám xét đối với 33 nghi phạm liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn do Ngô Quang Vỹ cầm đầu, cấu kết giữa đối tượng ở nhiều địa phương.

Vỹ và đồng phạm đã mua, bán các loại vũ khí với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng trong thời gian dài, cùng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, mức độ câu kết rất phức tạp.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ được 58 khẩu súng các loại (53 khẩu súng PCP, 2 súng bắn đạn ghém, 1 súng bắn đạn ria), khoảng 130.000 viên đạn súng PCP (đạn chì).

Cảnh sát cũng đã thu giữ hàng nghìn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng và nhiều máy móc, các công cụ, đồ vật, sổ sách, thiết bị điện tử dùng để phục vụ cho hoạt động mua bán, chế tạo các loại vũ khí này.

Tang vật là các khẩu súng bị công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp



Tại cơ quan công an, nghi phạm Vỹ và đồng bọn khai nhận từ năm 2019, Vỹ mua các loại súng hơi, đạn chì, các linh kiện trên mạng, các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài.

Đồng thời, Vỹ còn mua các loại máy cơ khí để chế tạo, lắp ráp, gia công, hoán cải các linh kiện của các loại súng này để tăng tính sát thương, sau đó bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời.

Để che giấu hoạt động phạm tội với số lượng hàng nghìn đơn hàng các loại, từ đầu năm 2023, nhóm Vỹ thuê hai ngôi nhà ở Hải Dương để cất giấu các loại vũ khí, linh kiện, đặt các máy móc, thiết bị cơ khí nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tại đây, Vỹ câu kết, thuê, hướng dẫn các nghi phạm trong nhóm sử dụng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Telegram, Viber, Zalo tạo ra các kênh bán hàng, livestream, quảng cáo, hướng dẫn lắp đặt sau đó mua bán, thỏa thuận, vận chuyển cho những người có nhu cầu trên toàn quốc qua các dịch vụ giao hàng.

Ban chuyên án xác định số tiền để mua và bán các loại súng, linh kiện trên của Vỹ lên đến hàng chục tỉ đồng.

Trong đó chỉ tính riêng đầu năm 2025, nhóm này đã giao dịch, mua bán với 3.500 lượt đơn hàng cho những người ở khắp các tỉnh thành, trong số đó có nhiều người tại các khu vực miền núi, có thói quen sử dụng các loại súng nén hơi, nén khí này để săn bắn.

Các loại máy móc nhóm nghi phạm sử dụng để chế tạo các loại vũ khí - Ảnh: Công an cung cấp



Kết quả giám định sơ bộ ban đầu xác định tất cả số súng và các linh kiện cơ bản của các loại súng này đều là vũ khí quân dụng.

Quá trình khám xét, mở rộng, lực lượng công an cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở nhiều người dân nhận thức sự nguy hiểm của việc mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí trên và vận động người dân tự nguyện giao nộp 10 khẩu súng.

Lực lượng công an cảnh báo và đề nghị người dân đang tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí trên thì giao nộp cho cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

