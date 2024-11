Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Vũ Anh Tú

[presscloud]https://media.hatinh24h.com.vn/video/2024/11/08/L___i_khai_c___a______i_t_____ng_c___m______u_trong________ng_d__y_bu__n_b__n_v___kh____kh___ng____B__o_S__i_G__n_Gi___i_Ph__ng.mp4[/presscloud

Video: Lời khai của đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán vũ khí "khủng"

Vũ Anh Tú không chỉ là đầu mối chính, mà còn là người nắm giữ kỹ thuật “hô biến” các khẩu súng đồ chơi thành vũ khí có khả năng gây sát thương. Theo lời khai của Vũ Anh Tú, những khẩu súng đồ chơi mang nhãn hiệu ZP5 (hình dạng giống khẩu súng col xoay) được nhập lậu từ nước ngoài, sau đó được “độ” thêm các bộ phận phụ kiện để biến thành vũ khí.

Để tăng tính sát thương, Vũ Anh Tú thay đổi các linh kiện bên trong. Tú khai nhận, giá mỗi khẩu súng mua vào khoảng 200.000 đồng khẩu, còn mua bộ phụ kiện khoảng 400.000 đồng/bộ. Sau đó, sẽ bán cho khách hàng tự lắp ráp với giá khoảng 1,4 triệu đồng/khẩu, còn lắp ráp sẵn bán cho khách với giá 4,5 triệu đồng/khẩu…

Đối tượng Vũ Anh Tú tại cơ quan công an

Vũ Anh Tú và các đối tượng khác đã bị bắt giữ, khởi tố về các hành vi chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án để làm rõ thêm các đường dây liên quan và các cá nhân tham gia, nhằm ngăn chặn triệt để tội phạm buôn bán vũ khí trái phép.

Lực lượng công an thu giữ tang vật vũ khí

Như Báo SGGP đã đưa tin, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng "khủng"; bắt giữ, triệu tập nhiều đối tượng liên quan, thu giữ hàng trăm khẩu súng các loại cùng hàng ngàn viên đạn.

...

Ban chuyên án đã xác định được đây là đường dây buôn bán vũ khí hoạt động rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự cộm cán, liều lĩnh, manh động, thường xuyên mang vũ khí theo người. Đặc biệt, các đối tượng còn có sự cấu kết chặt chẽ với các đối tượng mua bán vũ khí ở nước ngoài, sẵn sàng chống trả và bỏ trốn sang Campuchia, Lào, Trung Quốc.

Hàng trăm khẩu súng nhãn hiệu ZP5 được Công an Hà Tĩnh thu giữ

Ban chuyên án xác định đường dây buôn bán vũ khí này có 6 đối tượng chính, chuyên móc nối với nhau hình thành đường dây khép kín với mỗi đối tượng phụ trách các khâu khác nhau, lôi kéo thêm nhiều đối tượng tham gia.

Số vũ khí thu giữ

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tại 15 tỉnh, thành phố, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố..., bắt giữ khẩn cấp, triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 45 đối tượng...

Số vũ khí thu giữ

Quá trình điều tra mở rộng, ngoài việc thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, Phòng Cảnh sát hình sự còn thu giữ 211,11gam ma túy, 2 quả lựu đạn từ các đối tượng. Đến nay, cơ quan điều tra xác định, đường dây này đã bán hơn 1.000 khẩu súng trên khắp các tỉnh, thành phố cả nước, thậm chí còn bán cho các đối tượng tại Lào, Campuchia.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng cùng tang vật trong đường dây

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 43 bị can về các hành vi: Chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: Báo SGGP