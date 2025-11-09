Phát hiện bảo vệ trường tiểu học tổ chức sử dụng ma túy ngay tại nơi làm việc

Ngày 9/11, thông tin từ VKSND TP Hải Phòng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, xử lý vụ việc nhân viên bảo vệ của một trường tiểu học thuộc phường Hòa Bình có hành vi tổ chức và cùng người khác sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng bảo vệ nhà trường.

Theo kết quả điều tra, tối 20/9/2025, Trần Văn C. (sinh năm 1983, bảo vệ Trường Tiểu học trên địa bàn phường Hòa Bình, Hải Phòng) đã rủ Vũ Văn H. (sinh năm 1987) cùng sử dụng ma túy tại phòng bảo vệ của trường. Hai người góp tiền mua ma túy tổng hợp từ một đối tượng khác, sau đó mang về trường sử dụng. Khi lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện tại hiện trường nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy, gồm: đĩa sứ, ống hút cuộn bằng tờ tiền, thẻ căn cước công dân của C. có bám dính chất bột trắng, cùng các túi nilon chứa chất bột và viên nén màu xanh, đỏ nghi là ma túy tổng hợp.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng xác định: chất bột thu giữ là ma túy loại Ketamine, các viên nén màu xanh và đỏ là ma túy loại MDMA (thuốc lắc). Mẫu nước tiểu của Trần Văn C. và Vũ Văn H. đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra xác định, Trần Văn C. là người chủ động liên hệ mua ma túy, rủ H. cùng sử dụng và chọn phòng bảo vệ của trường tiểu học – nơi mình đang làm việc – làm địa điểm tổ chức sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng, cả hai vẫn để lại nhiều tang vật tại hiện trường thì bị lực lượng Công an phát hiện, lập biên bản thu giữ.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn C. và Vũ Văn H. về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự; đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – thành phố Hải Phòng đã xem xét hồ sơ, phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc về công tác quản lý, giám sát nhân sự tại các cơ sở giáo dục. Một hành vi lệch chuẩn, đặc biệt là của người có trách nhiệm bảo vệ trường học, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm hại trực tiếp đến hình ảnh môi trường sư phạm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Từ vụ việc này, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 khuyến cáo các nhà trường cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đội ngũ bảo vệ, nhân viên làm việc trong khuôn viên trường học, thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương để phòng ngừa, phát hiện kịp thời các biểu hiện sử dụng hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy.

Giữ gìn "trường học an toàn – không ma túy" không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, đặc biệt là những người làm việc trong môi trường giáo dục, cần nhận thức sâu sắc về hậu quả nghiêm trọng của ma túy để chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác hành vi vi phạm, góp phần đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi trường học.

Sự việc vừa qua là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về công tác bảo đảm an ninh học đường, đặt ra yêu cầu các cơ sở giáo dục phải tăng cường quản lý nội bộ, siết chặt quy trình tuyển chọn, giám sát nhân sự, nhất là lực lượng bảo vệ – những người trực tiếp gắn bó, trông coi, bảo vệ an toàn cho học sinh và nhà trường.

Với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm vụ việc, bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều bị phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Quan trọng hơn, đây cũng là lời nhắc nhở các cấp, các ngành và toàn xã hội cần chung tay xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, an toàn, lành mạnh – bảo vệ trẻ em khỏi mọi nguy cơ của tệ nạn và tội phạm xâm nhập học đường.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn