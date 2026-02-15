Quất 120 triệu gây chú ý phố Tết Hà Tĩnh

Tác giả: Cẩm Kỳ
Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết
Giữa cao điểm thị trường cây cảnh Tết tại Hà Tĩnh, chậu quất 40 năm tuổi được tạo hình công phu với tiểu cảnh non bộ và hệ thống đèn trang trí, chào bán 120 triệu đồng, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
