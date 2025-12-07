Khai thác trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Ngày 6/12, trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng ở Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu được đưa vào khai thác. Trước mắt, trạm dừng nghỉ tạm này đang khai thác 1 bên theo chiều di chuyển Bắc - Nam.

Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đưa vào khai thác tạm.



Tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh có tổng chiều dài 107,28km được bố trí 2 trạm dừng nghỉ. Trong đó, 1 trạm được đặt tại Km478+200 cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc địa phận xã Đức Quang và 1 trạm tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng thuộc địa phận xã Cẩm Hưng.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng ở xã Cẩm Hưng có diện tích 10ha (mỗi bên 5ha) do Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm làm chủ đầu tư.

Lối ra vào cao tốc đã được nhà thầu thảm nhựa.



Dù là khai thác tạm, nhưng cơ sở hạ tầng ở trạm dừng nghỉ tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đã được đầu tư khá đầy đủ với khu ăn uống, điểm bán hàng đồ ăn nhanh, đồ lưu niệm, khu vực vệ sinh, cơ bản đáp ứng nhu cầu của tài xế và người dân.

Riêng với cửa hàng xăng dầu cũng đã được đầu tư, lắp đặt xong các thiết bị. Dự kiến sẽ đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người dân trong khoảng 10 ngày tới sau khi có đánh giá nghiệm thu, đảm bảo an toàn cháy nổ từ cơ quan có thẩm quyền.

Còn với khu vực trạm ở chiều Nam - Bắc đang được thảm bê tông nhựa đường dẫn ra vào cao tốc, nhà đầu tư dự kiến đưa vào khai thác trong ít ngày tới.

Theo kế hoạch, vào tháng 4/2026 sẽ đưa vào khai thác chính thức trạm dừng nghỉ Km534+310 cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng, sau khi các hạng mục còn lại như khu lưu trú, trung tâm thương mại quy mô lớn và khu tiện ích mở rộng hoàn tất.

Khu ăn uống, điểm bán hàng đồ ăn nhanh phục vụ người dân và tài xế.



Cao tốc Bắc Nam từ Ninh Bình về Hà Tĩnh được lần lượt thông xe vào năm 2023, riêng đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) thông xe tháng 6/2024. Đến nay, sau hơn 1 năm thông xe, đoạn cao tốc này vẫn "3 không", gồm: không làn xe khẩn cấp, không trạm dừng nghỉ theo quy hoạch, không hệ thống giám sát giao thông (ITS) như thiết kế.

Vì vậy, việc Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác tạm với hạ tầng cơ sở khá đầy đủ, sẽ góp phần cho tài xế, người dân có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, tiếp nhiên liệu, hồi phục sức khỏe trước khi tiếp tục hành trình, đảm bảo an toàn giao thông.

