Cựu chủ tịch Sen Tài Thu bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 988 tỉ đồng của 459 nhà đầu tư

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (68 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc và Nguyễn Thanh Tú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động tự do, bị truy tố về hai tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2020 đến tháng 6-2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bà Hòa cùng Linh, Hương đã bàn nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bà Hòa.

Các bị can thuê các cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, Slider về chiến lược kinh doanh của công ty mà Linh và Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…

Nhóm này kêu gọi khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, nhóm hứa hẹn nhà đầu tư được rút vốn trước hạn. Song thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông, không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, Hòa, Linh, Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Hơn 988 tỉ đồng còn lại, bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Đến nay có 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng.

Những nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỉ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định các bị can này không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng "chạy án" cho Nguyễn Thị Lan Hương. Song các bị can đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an nên có thể giúp Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội.

Sau khi nhận 26 tỉ đồng tiền "chạy án", Lan và Tú đưa cho một luật sư 1 tỉ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương.

25 tỉ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Lan gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.

