Hàng vạn người đổ về Cần Giờ hái lộc đầu năm, giới đầu tư nhìn thấy 'chỉ báo' tăng trưởng mới

Với giới đầu tư, dòng người đông đảo ấy không chỉ cho thấy sức hút của một điểm đến mới, mà còn là chỉ báo sớm cho tiềm năng thương mại tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.

Hái lộc giữa “rừng” mai đào, chạm tay vào “báu vật trăm năm”

“Tôi tưởng phải đến chiều mới đông, không ngờ mới 10 giờ sáng đã kín người thế này”, chị Hoàng Châu (TP Hồ Chí Minh) ngạc nhiên trước khung cảnh lễ hội tại Vinhomes Green Paradise sáng mùng 2 Tết.

Từng dòng gia đình, nhóm bạn trẻ nối nhau tiến về quảng trường chính, nơi sắc mai - đào phủ kín không gian ven biển. Chị Châu cho biết, thay vì chọn những điểm du xuân quen thuộc, gia đình muốn tìm một không gian rộng mở, trong lành và có trải nghiệm mới để khởi đầu năm mới nhiều kỳ vọng.

Lễ hội Xuân Cần Giờ 2026 thu hút hàng vạn du khách từ nhiều vùng miền và mọi lứa tuổi.

Tâm điểm lễ hội trong ngày đầu năm là cây lì xì “siêu to khổng lồ” với 2026 phong bao đỏ rực, tượng trưng cho 2026 điều ước may mắn. Du khách hào hứng hái lộc, mở phong bao với những phần quà như voucher ẩm thực, cây xanh hay đặc sản Tết, tạo thêm niềm vui bất ngờ trong khoảnh khắc đầu xuân.

Du khách hào hứng check-in và hái lộc, mang điềm lành về ngay trong những ngày đầu năm mới.

Khu xin chữ ông đồ cũng luôn tấp nập. Những chữ “Phúc”, “Lộc”, “An”, “Tài” được viết nắn nót trên nền giấy đỏ, trở thành món quà tinh thần nhiều gia đình mang về treo trong nhà như lời chúc cho năm mới hanh thông.

Đặc biệt, “kỳ quan” mai Phú Quý 150 năm tuổi là điểm dừng chân thu hút đông đảo du khách. Trải qua hơn một thế kỷ rưỡi song hành cùng thời gian, cây mai vẫn nở rộ vàng rực mỗi độ xuân về, trở thành biểu tượng của trường tồn và thịnh vượng. Trong không gian kề rừng, ven biển đầy khoáng đạt, “báu vật trăm năm” vừa mang giá trị cảnh quan, vừa mang ý nghĩa phong thủy.

“Kỳ quan” mai 150 tuổi không chỉ gợi nhắc về giá trị thời gian mà còn gửi gắm ước vọng phúc lộc trường tồn.

Trải dài toàn khu là cung đường 600 gốc đào - mai đồng loạt nở rộ. Nhiều du khách lớn tuổi cho biết hiếm khi ở TP.HCM có thể cảm nhận trọn vẹn không khí Tết truyền thống Bắc - Nam giao thoa trong một không gian quy mô như vậy.

Không khí du xuân càng thêm sôi động với loạt trải nghiệm độc nhất vô nhị, như checkin cùng hàng chục khinh khí cầu khổng lồ, các workshop cắm hoa Tết, trò chơi dân gian, hát lô tô, khu vui chơi cho trẻ em…

“Từ quy mô đầu tư, cách tổ chức đến hệ thống trải nghiệm, có thể thấy đây là một mô hình đô thị được đầu tư bài bản, không phải một lễ hội mang tính thời điểm”, anh Thanh Hưng (du khách từ Hà Nội) đánh giá.

Các hoạt động tại lễ hội liên tục đổi mới, thu hút du khách quay lại nhiều lần.

Nhà đầu tư đón đầu lợi thế trên trục thương mại đầu tiên Chỉ sau hơn 10 ngày, Green Paradise Tet Fest Cần Giờ đã thu hút hàng vạn lượt khách từ khắp cả nước cũng như đông đảo Việt kiều, du khách quốc tế. Với giới đầu tư, đây là chỉ báo rõ ràng cho tiềm năng thương mại trong tương lai. Một siêu đô thị chỉ sau 10 tháng khởi công đã “chiếm sóng” với lễ hội xuân lớn nhất Đông Nam Bộ cho thấy tốc độ triển khai dự án cũng như năng lực kiến tạo điểm đến của chủ đầu tư, bảo chứng cho mọi quyết định an cư cũng như đầu tư.

Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ, văn phòng bán hàng tại dự án đã tấp nập khách tham quan, tìm hiểu. Nhiều gia đình kết hợp du xuân và khảo sát thực địa, cho thấy sức nóng của Vinhomes Green Paradise cũng như mức độ quan tâm của thị trường không hề gián đoạn. “Đây là lần thứ tư tôi quay lại. Mỗi lần đến đều thấy tiến độ thay đổi rõ rệt, công trường hoạt động liên tục, dòng người ngày một đông đúc hơn, càng thấy quyết định đầu tư của mình là đúng đắn”, chị Trần Nguyên (TP.HCM) cho biết.

Tại văn phòng bán hàng Vinhomes Green Paradise, đội ngũ tư vấn vẫn làm việc xuyên Tết, đón khách du xuân kết hợp tìm hiểu dự án.

Ông Vũ Quang Huy, nhà đầu tư đến từ Hải Phòng cũng tranh thủ đưa cả gia đình du xuân Cần Giờ và mục sở thị siêu dự án đang khuấy đảo thị trường cả nước suốt nhiều tháng qua.

“Khi một điểm đến có thể tạo ra lưu lượng khách đều đặn thông qua các sự kiện quy mô, bài toán kinh doanh coi như đã có lời giải, bởi dòng người chính là nền tảng của dòng tiền”, ông Huy phân tích.

Theo ông Huy, trong bức tranh tổng thể của Vinhomes Green Paradise, nhà phố Boulevard Prime trên đại lộ Tương Lai rộng 50m là lựa chọn đáng chú ý. Vị trí mặt tiền trên trục thương mại đầu tiên của siêu đô thị, kết nối trực tiếp đến ga depot đường sắt tốc độ cao và tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu lại đối diện hàng chục tòa căn hộ giúp sản phẩm này đón lưu lượng cư dân và du khách khổng lồ.

Đáng chú ý, nhà phố Boulevard Prime có diện tích khoảng 100m2, mặt tiền rộng nhưng mức giá chỉ tương đương các căn diện tích nhỏ hơn tại nhiều khu khác, mở ra biên độ tăng trưởng lớn.

“Ở một sản phẩm thương mại, bốn yếu tố quan trọng nhất là vị trí, thời điểm vận hành, mật độ khách và giá đầu vào. Boulevard Prime hội tụ được cả bốn, nên dư địa tăng giá và khai thác kinh doanh rất rõ ràng”, ông Huy nhận định.

Ở góc nhìn quốc tế, ông Marc Townsend, Cố vấn cao cấp Arcadia Consulting Vietnam, cho rằng dòng vốn từ cộng đồng người Việt ở Mỹ, Pháp, Canada, Australia hay Singapore đang có xu hướng quay về thị trường trong nước, với tiêu chí ngày càng khắt khe về pháp lý, quy hoạch, chuẩn phát triển bền vững và thương hiệu chủ đầu tư. Những dự án quy mô lớn, được quy hoạch đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn như Vinhomes Green Paradise có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Do đó, hình ảnh hàng nghìn người hái lộc đầu năm tại Cần Giờ mang ý nghĩa vượt xa một lễ hội. Đó là lát cắt đầu tiên của một bức tranh phát triển mới khi Cần Giờ từng bước xác lập vai trò trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại tầm vóc quốc tế ở phía Nam. Với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, khi dòng người đã hình thành và hạ tầng đang tăng tốc, việc đi trước một nhịp sẽ tạo khác biệt đáng kể trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

