Trấn Thành xin lỗi người yêu cũ

Trong tập 6 của chương trình A.I là ai? mới lên sóng, dàn cast có những chia sẻ, tâm sự về chuyện tình cảm. Khi nhắc đến chuyện người yêu cũ, MC Trấn Thành có những trải lòng về mối tình sâu đậm trong quá khứ. Anh tiết lộ từng có nhiều người yêu cũ và cũng khiến họ tổn thương.

Khi được hỏi về "điều tồi tệ nhất" từng khiến người yêu cũ buồn, Trấn Thành cho biết anh đã hứa cưới một cô gái, nhưng sau đó không thực hiện được.

"Tôi từng hứa lấy một cô gái. Nhưng vì mải lo sự nghiệp, tôi kéo dài, trì hoãn thời gian quá lâu nên cuối cùng cả hai chia tay, không đến được với nhau. Tôi nghĩ chắc người ta buồn và giận lắm. Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều", đạo diễn Mai tâm sự.

Trấn Thành hiện tại có cuộc sống hạnh phúc bên Hari Won. Ảnh: FBNV.



Anh chia sẻ thêm: "Tôi phải nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi những người yêu cũ, vì đã dạy tôi thành con người như ngày hôm nay".

Những lời trải lòng của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận. Một số luồng ý kiến cho rằng việc nhắc lại chuyện cũ là điều không thích hợp, nhất là khi Trấn Thành nay đã có gia đình êm ấm với Hari Won. Song bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bênh vực, bày tỏ bất ngờ khi nam MC mạnh dạn nhắc đến chuyện riêng tư với thái độ thẳng thắn, dám đối mặt.

Trấn Thành cũng nhận được lời khen vì phản ứng nhanh nhạy, tinh tế trong chương trình. Cụ thể, sau khi Quốc Anh chia sẻ về kỷ niệm tồi tệ với người yêu cũ, vì để tránh cho người xem hiểu lầm, anh đã nhanh trí giải thích giúp đàn em. Hành động của Trấn Thành được khán giả khen ngợi.

Trước đó, hồi giữa tháng 11, Trấn Thành từng thẳng thắn đáp trả một bình luận kém duyên liên quan đến chuyện tình cảm của anh và Hari Won. Kể từ khi về chung nhà, cả hai nhiều lần vướng ý kiến trái chiều về chuyện hôn nhân. Song, cặp sao vẫn cùng nhau vượt qua dư luận.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 7, Hari Won tâm sự cô không biết có thể sinh con được không. Đổi lại, cô thấy may mắn vì luôn có Trấn Thành ở bên chăm sóc, động viên. Hari Won mắc ung thư ở tuổi 27 và trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Hiện tại, cổ tử cung của cô rất ngắn nên khó giữ được thai.

Sau đó, Trấn Thành lên tiếng động viên bà xã. Nam MC nhắn nhủ với vợ: “Em đã trải qua quá nhiều thiệt thòi, khổ đau ở quá khứ rồi, giờ này là hưởng phước. Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc. Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em".

