Trưa 23/11, trên fanpage với hơn 18 triệu người theo dõi, Trấn Thành thông báo đã ủng hộ 500 triệu đồng cho bà con miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ. Số tiền này được nam đạo diễn chuyển thẳng tới tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM.

Cha đẻ Mai cũng lên tiếng kêu gọi khán giả chung tay ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. "Chúng ta mỗi người giúp một tay. Người dân miền Trung rất cần chúng ta ngay lúc này. Cầu mong cho tai qua nạn khỏi, bà con sớm bình an. Trấn Thành xung phong trước 500 triệu. Mỗi người một ít nhé", anh viết.

Trấn Thành ủng hộ 500 triệu đồng cho bà con miền Trung. Ảnh: FBNV.

Bài đăng của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, khán giả khen ngợi hành động đẹp của nam nghệ sĩ và chia sẻ thông tin kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt quyên góp tiền để san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ. Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ tích cực làm từ thiện. Mỗi lần có bão lũ, thiên tai, nữ ca sĩ đều ủng hộ. Sáng 22/11, giọng ca Bắc Bling ủng hộ 100 triệu đồng tới nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Chỉ 2 ngày trước đó, nữ ca sĩ gửi 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 21/11, diễn viên Huỳnh Lập ủng hộ 50 triệu đồng cho người dân Đắk Lắk. Hoa hậu H’Hen Niê cũng gửi tiền ủng hộ tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tỉnh Đắk Lắk nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

Phương Mỹ Chi chia sẻ thông tin về các điểm tập kết hàng hóa cứu trợ bà con miền Trung. Nữ ca sĩ cũng gửi tiền để san sẻ bớt gánh nặng cho người dân Đắk Lắk.

Trước đó, giữa thời điểm chuẩn bị cho chung kết Miss Universe 2025, Hương Giang ủng hộ 100 triệu đồng. Tương tự, Mỹ Tâm, Đức Phúc cũng ủng hộ người dân Đắk Lắk 100 triệu đồng.

Tác giả: Tống Khang

Nguồn tin: znews.vn