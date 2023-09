Toyota Yaris Cross mới chính thức trình làng, lộ giá bán cực 'sốc'

Toyota Yaris Cross có giá cạnh tranh trên thị trường ô tô Việt Nam.



Ngoại thất – mạnh mẽ và năng động

Theo đuổi ngôn ngữ thiết kế “Mạnh mẽ và Năng động”, Yaris Cross tạo cảm giác khỏe khoắn với lưới tản nhiệt và phần cản trước dạng hình thang. Những đường nét góc cạnh của cụm đèn trước và đèn sương mù, mang đến hình ảnh năng động của 1 chiếc SUV hiện đại. Hơn nữa, Yaris Cross còn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng full- LED, tăng khả năng chiếu sáng và dáng vẻ sang trọng, lịch lãm cho chiếc xe.

Mâm xe hợp kim 18-inch lớn nhất phân khúc với 2 màu sơn tương phản, cùng các chi tiết mạ trang trí tạo nên diện mạo thể thao, hiện đại cho thiết kế ngoại thất. Phần đuôi xe cũng toát lên vẻ cứng cáp, hài hòa với phần đầu xe. Cụm đèn hậu được tạo hình góc cạnh, vuốt dài sang 2 bên, nhấn mạnh vẻ cá tính của chiếc xe. Không những thế, cụm đèn sau của Yaris Cross được trang bị đèn full-LED, mang lại nét đẹp hiện đại và liền mạch.

Tổng hòa của những đường nét thiết kế mang đến một cảm giác bề thế, vững chãi. Bên cạnh đó, khách hàng có thể thỏa sức thể hiện cá tính riêng với màu ngoại thất đa dạng từ lựa chọn màu đơn sắc cho tới hai tông màu trẻ trung như Cam/ Đen và Ngọc Lam/ Đen.

Nội thất - rộng rãi và tiện nghi



Yaris Cross sở hữu không gian nội thất rộng rãi được trang bị nhiều tiện ích phong phú, hiện đại. Kính trần xe toàn cảnh với tấm che nắng điều khiển điện, đèn trang trí khoang nội thất với tùy chọn màu sắc và cường độ sáng theo sở thích của chủ nhân góp phần làm tăng trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

Khu vực điều khiển trung tâm tập trung vào người lái với đầy đủ trang bị tiện ích bao gồm ghế lái chỉnh điện 8 hướng, lẫy chuyển số trên vô lăng (Phiên bản xăng), màn hình giải trí dạng nổi lên tới 10.1’’ kết nối điện thoại thông minh và điều khiển giọng nói, sạc không dây, phanh đỗ điện tử và giữ phanh tự động, điều hòa tự động được thiết kế thân thiện với người dùng.

Ngoài ra, Yaris Cross còn sở hữu những tính năng thuận tiện như mở cửa thông minh với cảm ứng trên tay nắm cửa phía trước, gập gương tự động và cốp xe mở điện tích hợp cảm biến đá cốp.

Với thiết kế thông minh tối ưu hóa không gian, Yaris Cross có sức chứa khoang hành lý dẫn đầu phân khúc với dung tích 471L (Phiên bản xăng) và 466L (Phiên bản Hybrid), đồng thời trang bị các móc chằng đồ, tấm ngăn và đèn LED chiếu sáng, mang lại sự tiện lợi cho khách hàng.

Tính năng an toàn hàng đầu phân khúc

Cùng với phương châm an toàn là trên hết cũng như mong muốn mang lại sự an toàn tối đa cho khách hàng của Toyota, Yaris Cross được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với những tính năng hỗ trợ tối đa cho người lái, như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), Đèn chiếu xa tự động (AHB), Điều khiển hành trình chủ động (ACC), Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA) và Kiểm soát vận hành chân ga (PMC), Camera 360, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, Cân bằng điện tử, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí,...

Với định hướng chung của Toyota toàn cầu là cách tiếp cận đa chiều với xu hướng xe điện hóa hướng tới tầm nhìn trung hòa carbon đến năm 2050, khách hàng sẽ có 2 sự lựa chọn là phiên bản Xăng và Hybrid.

Phiên bản xăng được trang bị động cơ 1.5L, 4 xy-lanh, sản sinh công suất cực đại 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT trong khi phiên bản Hybrid, với công suất của động cơ xăng là 90 mã lực kết hợp cùng mô tơ điện 79 mã lực, có chế độ lái thuần điện và sử dụng pin Li-ion hoàn toàn mới nên có mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp, chỉ 3,56 L/100km trong đô thị.

Toyota Yaris Cross được phân phối với 5 màu sắc và chính thức có mặt tại các đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 19/9/2023 với mức giá như sau:

Mức giá trên đã bao gồm 10% VAT và được áp dụng đối với mẫu xe Toyota Yaris Cross xuất hóa đơn từ ngày 19/09/2023.





Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: vietq.vn