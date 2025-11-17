Đồng chí Phan Thiên Định được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Hoàng Đăng Quang trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Thiên Định.



Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế cùng đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu IV, thành phố Huế, tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư đã quyết định đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang cho biết, đồng chí Phan Thiên Định là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí công tác ở các đơn vị khác nhau. Đồng chí được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; quyết tâm, quyết liệt, sâu sát cơ sở; có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang tin tưởng, với kinh nghiệm đã từng giữ các chức vụ chủ chốt tại địa phương, đồng chí Phan Thiên Định sẽ phát huy hết năng lực, tâm huyết, trách nhiệm của mình, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

...

Đồng chí Hoàng Đăng Quang đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, ủng hộ đồng chí Phan Thiên Định trên cương vị, trọng trách mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phan Thiên Định, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng phân công, giao nhiệm vụ, trọng trách mới tại tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời cảm ơn sâu sắc nhất tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương; các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế đã đồng hành, ủng hộ để bản thân trưởng thành và cống hiến.

Đồng chí Phan Thiên Định khẳng định, bản thân sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết để cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững thời gian tới.

Đồng chí Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971; quê quán phường Thuận An, thành phố Huế. Đồng chí có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được điều động về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đồng chí Phan Thiên Định từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Thừa Thiên Huế cũ và nay là thành phố Huế.

Tác giả: Ngô Tuấn

Nguồn tin: Báo Nhân Dân