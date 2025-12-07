Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

Đồ họa: Chi Phan
Nguồn tin: Báo Người Lao Động
Tuần qua, từ ngày 1-12 đến 5-12, Trung ương điều động lãnh đạo một số tỉnh; TP HCM cùng một số địa phương kiện toàn cán bộ chủ chốt
Đại tá Lê Đức Hùng giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao
Cao tốc Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An) sẽ đưa vào vận hành, khai thác năm 2029
Từ đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
Còn 25 bộ, cơ quan trung ương, 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Người hô khẩu lệnh A50, A80 nghỉ hưu