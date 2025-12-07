Thời gian:
Hotline: 0945.795.560

Trong nước

Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

Tuần qua, từ ngày 1-12 đến 5-12, Trung ương điều động lãnh đạo một số tỉnh; TP HCM cùng một số địa phương kiện toàn cán bộ chủ chốt

TIN LIÊN QUAN

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP