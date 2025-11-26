Tin nhắn cuối cùng của t.h.i.ế.u n.ữ 19 tuổi trước khi m.ấ.t t.í.c.h

Liên quan vụ việc, Phòng cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ một nghi phạm. Do đang điều tra, nhà chức trách chưa cung cấp danh tính và các thông tin liên quan.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, 48 tuổi, bố Yến Nhi, cho biết vợ chồng trước khi ly hôn có hai người con chung. Nhi là con đầu, ở với bố. Do gia cảnh khó khăn, Nhi nghỉ học từ năm lớp 9, những năm trước thường ra Hà Nội bán quần áo thuê.

Năm nay, do cửa hàng quần áo đóng cửa, Nhi xin vào làm việc tại một công ty điện tử ở Bắc Ninh. Hai tháng trước, khi bà nội bị ốm, Nhi nghỉ việc để chăm sóc, dự định sắp tới sẽ xin vào làm công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn phường Quỳnh Mai, trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai, cho gần với gia đình.

Nguyễn Thị Yến Nhi, 19 tuổi, trước khi mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp



Theo ông Ngọc, Nhi tính tình vui vẻ, rất chăm chỉ, thường làm hết việc nhà, gần đây không có biểu hiện bất thường hay muộn phiền. Cô gái thường tâm sự với bà nội rằng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng muốn yêu người cùng quê để người thân dễ bề đi lại.

Khoảng 13h ngày 2/11 có hai người (một nam, một nữ) tới nhà ông Ngọc ở khối Phương Hồng, phường Quỳnh Mai, nhưng chỉ đứng ngoài cửa. Nhi ra gặp, nói chuyện với bạn khoảng 30 phút, sau đó họ ra về. Tối cùng ngày, Nhi xin phép gia đình ra Hà Nội để tiễn một người bạn đi nước ngoài. Nhi xuất phát ra Hà Nội lúc 14h30 ngày 3/11, đi xe ghép.

"Lúc đi, con chỉ mang theo một bộ quần áo, nói chơi 1-2 ngày rồi về, tâm trạng vẫn rất bình thường", ông Ngọc nói và cho hay lúc đó không nghi ngờ điều gì, bởi con từng xa nhà nhiều lần đi làm thuê, nếu dài ngày thì sẽ mang thêm nhiều hành lý.

Nhi nhắn tin với anh họ, khuya 2/11. Ảnh: Gia đình cung cấp



Một người anh họ của Nhi cho hay, lần gần nhất nhắn tin với Nhi qua mạng xã hội là tối 2/11. Nhi chia sẻ ngày mai sẽ ra Hà Nội đưa bạn đi nước ngoài, sau đó mua ốc ngoài quán về để hai anh em ăn. Trong lúc nói chuyện, anh thấy Nhi vẫn vui vẻ.

"Nhi từ nhỏ bị bệnh bẩm sinh, phải chạy chữa nhiều nơi. Cuộc sống cũng xáo trộn khi bố mẹ chia tay", người này nói.

Ông Ngọc nói ngày 4/11, khi đang ở Hà Nội, Nhi có gọi điện về nói chuyện với người bác, bảo: "Cháu ở đây một ngày nữa, mai cháu về". Thời điểm này, người nghe thấy giọng nói của Nhi không có biểu hiện khác lạ.

Từ ngày 6/11, Nhi chưa về quê nên mọi người sốt ruột. Các thành viên trong gia đình thay nhau gọi điện thoại và nhắn tin qua mạng xã hội song không thể kết nối. Đến chiều 7/11, em gái gọi điện thấy chuông đổ nhưng không ai bắt máy nên nhắn tin hỏi: "Chị về chưa, bố sốt ruột", sau đó nhận được phản hồi: "Chiều chị về".

Điện thoại của Nhi ngay sau đó tắt máy, không ai có thể liên lạc được nữa.

Người thân của Nhi tập trung bên bờ sông ở xã Đức Hợp, Hưng Yên, ngay sau khi được công an thông báo phát hiện một thi thể nữ bị trói tay, bỏ trong túi nylon thả trôi sông. Ảnh: Gia đình cung cấp



"Các lần nói chuyện trước, thấy thái độ của Nhi rất hòa nhã, nhưng lần trò chuyện cuối chỉ nói một câu cụt ngủn. Tôi nghi ngờ tin nhắn đó không phải do con viết", ông Ngọc nói.

Lo lắng Nhi gặp chuyện chẳng lành, gia đình ông Ngọc trình báo nhà chức trách, sau đó đăng thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Đến ngày 11/11, gia đình ông nhận được thông tin từ công an, thông báo phát hiện thi thể một phụ nữ bị trói bằng băng dính, bỏ trong túi nylon, được vớt lên ở con sông chảy qua xã Đức Hợp, trước đây thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thời điểm đó, thi thể đang trong quá trình phân hủy, khó nhận dạng, có xăm dòng chữ "19-12-2006".

Các thành viên trong gia đình ông Ngọc sau đó đã bắt xe khách ra Hưng Yên. Bà Phan Thanh (vợ cũ ông Ngọc) được lấy mẫu ADN để xét nghiệm. Đây là cơ sở pháp lý để xác định nạn nhân và phục vụ điều tra.

Hình xăm trên cơ thể nạn nhân được phát hiện ở Hưng Yên có ngày sinh trùng khớp với Yến Nhi. Ảnh: Gia đình cung cấp



"Nhi sinh ngày 19/12/2006, đối chiếu với hình xăm trên cơ thể nạn nhân là trùng khớp với con gái tôi", bà Thanh nói và cho hay, qua các đặc điểm nhận dạng, khẳng định đây là thi thể con gái mình.

Ông Ngọc cũng cho rằng nữ nạn nhân bị thả trôi sông chính là Yến Nhi. Theo ông, hình xăm ngày, tháng, năm sinh trên cổ và một vết xăm ở vùng hông trùng khớp với con. Ngoài ra, các dấu vết trên cơ thể, bốn hình xăm khác và màu tóc hơi vàng nâu cũng giống với Nhi.

Người bố cho biết thêm, theo quy định của pháp luật, gia đình vẫn phải chờ kết quả giám định ADN và kết luận của cơ quan điều tra, sau đó mới lên kế hoạch đưa Nhi về quê an táng. Hiện bàn thờ của thiếu nữ 19 tuổi đã được lập tại quê nhà.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress