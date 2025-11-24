Thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Vào hôm phát hiện, 11/11, thi thể đang trong quá trình phân hủy, khó nhận dạng; có xăm dòng chữ "19-12-2006".

Sự việc được thông báo tới gia đình chị Phan Thanh, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, vì có trình báo tới cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm con gái Nguyễn Thị Yến Nhi, 19 tuổi, mất tích từ ngày 4/11.

Chị Thanh sau đó tới Hưng Yên để lấy mẫu ADN xét nghiệm. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để xác định nạn nhân và phục vụ quá trình điều tra.

Di ảnh của Yến Nhi. Ảnh: Người thân cung cấp



"Nhi sinh ngày 19/12/2006, đối chiếu với hình xăm trên cơ thể nạn nhân là trùng khớp với con gái tôi", chị Thanh nói và cho hay qua các đặc điểm nhận dạng, khẳng định nạn nhân là con gái mình.

...

Ngày 24/11, chị Thanh cho biết đã liên hệ với công an hỏi kết quả giám định ADN song chưa có kết quả. Hiện gia đình đã lập bàn thờ Yến Nhi.

Hình xăm trên cơ thể nạn nhân được phát hiện ở Hưng Yên có ngày sinh trùng khớp với Yến Nhi. Ảnh: Hùng Lê



Chiều 3/11, Yến Nhi bắt xe khách từ nhà ở phường Quỳnh Mai, trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai, ra Hà Nội để tiễn một người bạn đi nước ngoài. Ngày hôm sau, Nhi liên lạc với người thân, nói chiều 4/11 sẽ lên xe khách về quê. Vài tiếng sau, thiếu nữ mất liên lạc với gia đình cho tới nay.

Nhi từng đi làm thuê vài năm ở miền Bắc, gần đây xin nghỉ về chăm sóc bà bị ốm.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress