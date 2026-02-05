Tiềm lực Đầu tư công nghiệp Thanh Hưng làm cụm công nghiệp 40ha ở Hà Tĩnh

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp Quang Diệm tại xã Sơn Giang, khu vực phía Tây Bắc của tỉnh, với quy mô khoảng 40ha, tổng mức vốn đầu tư dự kiến hơn 200,5 tỷ đồng. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp này là Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Thanh Hưng – doanh nghiệp mới được thành lập hơn một năm.

Theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Cụm công nghiệp Quang Diệm được quy hoạch theo mô hình đa ngành nghề, tập trung vào các lĩnh vực như: may mặc, da giày, chế biến nông – lâm sản (đặc biệt là tinh bột sắn và các sản phẩm từ sắn), công nghiệp hỗ trợ, đóng gói bao bì và logistics.

Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Quang Diệm quy mô hơn 40ha tại xã Sơn Giang, Hà Tĩnh vừa được UBND tỉnh ban hành.



Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được triển khai trên toàn bộ diện tích khoảng 40ha, với thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Dự án cũng được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan.

Được biết, hiện khu vực miền núi phía Tây Hà Tĩnh, bao gồm cả khu vực Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từng thu hút nhiều dự án trong các lĩnh vực may mặc, lắp ráp, chế biến. Song, sau một thời gian, không ít dự án chậm triển khai, dang dở hoặc phải dừng hoạt động, khiến hiệu quả đầu tư chưa đạt như kỳ vọng ban đầu.

Trong bối cảnh đó, việc giao một dự án hạ tầng cụm công nghiệp quy mô hơn 40ha cho một doanh nghiệp còn khá “trẻ” như Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Thanh Hưng vừa mở ra kỳ vọng mới, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Từ khả năng huy động nguồn lực tài chính, tổ chức thi công hạ tầng, đến việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp – tất cả đều là những bài toán không dễ tại một địa bàn còn nhiều khó khăn.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Thanh Hưng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 08/12/2024, có trụ sở đăng ký tại Số nhà 03/38, ngõ 640, đường Quang Trung, thôn Liên Hà, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Doanh nghiệp hiện đăng ký vốn điều lệ 60 tỷ đồng, do ông Nguyễn Viết Dũng (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) làm người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Dự án Cụm công nghiệp Quang Diệm được kỳ vọng tạo quỹ đất sản xuất tập trung, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Tây Hà Tĩnh (Ảnh minh hoạ)



Về cơ cấu cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Thanh Hưng có 3 cổ đông góp vốn, gồm: Công ty CP Tập đoàn Thanh Hưng (trụ sở tại Nghệ An) nắm giữ 74% vốn điều lệ; Ông Võ Việt Phương (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) sở hữu 25% cổ phần; 1% cổ phần còn lại do bà Nguyễn Thị Thanh Nga (trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) nắm giữ.

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Thanh Hưng được thành lập ngày 08/12/2024, có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, do 3 cổ đông góp vốn.



Trong cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp đầu tư dự Cụm công nghiệp Quang Diêm trên, Công ty cổ phần Tập đoàn Thanh Hưng – cổ đông chi phối dự án được thành lập từ năm 2015, có trụ sở tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, với vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Hiện nay, ngoài vai trò tại hai doanh nghiệp nói trên, ông Nguyễn Viết Dũng hiện còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Gỗ Trường Thành Phát, có trụ sở tại khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng.

