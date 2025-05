Thú vị như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không còn là một hiện tượng ở mùa giải 2024 - 2025, bởi đây đã là thời điểm V-League sắp về đích. Việc duy trì chuỗi thành tích bất bại trên sân nhà cho đến thời điểm này là vô cùng ấn tượng và hơn hết, việc đội bóng núi Hồng có mặt ở tốp 4 chứng tỏ họ thật sự có thực lực.



Ở vòng đấu 21, dù bị đội B.Bình Dương dẫn trước với bàn mở tỷ số từ rất sớm, nhưng một lần nữa thầy trò ông Nguyễn Thành Công cho thấy, sân Hà Tĩnh là nơi đi dễ khó về của các đội bóng ở mùa giải năm nay. Sau bàn thua ở phút thứ 5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát chỉ chưa đầy 20 phút sau đó.



Bước sang hiệp 2, đội bóng núi Hồng thi đấu lấn lướt đối thủ và có thêm 2 bàn thắng với các pha lập công của Geovane và lão tướng Trọng Hoàng. Giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được 34 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng tạo nên nhiều điều thú vị ở mùa giải năm nay. Ảnh: Bongdaplus.vn

Điều đáng nói nữa là, với chiến thắng lần này, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà ở mùa giải năm nay (đã 11 trận họ không thua trên sân Hà Tĩnh).

Ngoài ra, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã “áp sát” kỷ lục về số trận hòa ở V-League mà Sông Lam Nghệ An tạo lập vào năm 2014. Khi đó, đội bóng xứ Nghệ đã trải qua 14 trận hòa. Còn hiện tại, với 13 trận hòa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt kịp Đồng Tâm Long An (tiền thân của Long An), đội đã lập nên 13 trận hòa ở V-League năm 2009. Với việc V-League còn 5 vòng đấu, việc Hà Tĩnh có thể ghi danh vào lịch sử V-League với tư cách là đội có số trận hòa nhiều nhất trong một mùa giải là hoàn toàn có thể xảy ra.



Nhưng không chỉ biết hòa mà đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công còn giành những trận thắng quan trọng, với 7 trận thắng. Đặc biệt là, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội để thua ít nhất cho đến vòng 21, khi chỉ để thua 1 trận duy nhất trước Hải Phòng 0-1 ở vòng 14. Số trận thua còn ít hơn cả đội đang dẫn đầu bảng là Thép Xanh Nam Định (có đến 3 trận thua).



Nhiều người chỉ trích đội bóng của ông Nguyễn Thành Công chỉ chăm chăm đá hòa, nhưng thực tế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chứng tỏ họ là đội bóng khó bị đánh bại thì đúng hơn.



Với những kết quả đã có, từ đây đến khi kết thúc V-League 2024 - 2025, thầy trò ông Nguyễn Thành Công sẽ còn nhiều mục tiêu. Đó là tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu bảng; tiếp đó duy trì thành tích bất bại trên sân nhà (họ còn tiếp Sông Lam Nghệ An ở vòng 23, ngày 17/5 và SHB Đà Nẵng, vòng 25, vào ngày 15/6). Đồng thời, họ có thể lập nên kỷ lục về số trận hòa trong một mùa giải.



Quả là có nhiều điều để chờ đợi ở đội bóng núi Hồng.



Tác giả: Linh Kha

Nguồn tin: baoquangngai.vn