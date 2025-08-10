V-League 2025/26 công bố mức thưởng cho đội vô địch

V-League 2025/2026 khởi tranh ngày từ 15/8 và khép lại vào 20/6 năm sau.



Theo lịch thi đấu dự kiến, mùa giải V-League 2025/2026 sẽ khởi tranh ngày từ 15/8 và khép lại vào 20/6 năm sau.

Về phương thức thi đấu, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng, LPBank V-League 2025/2026. Do đó, sẽ có tổng cộng 26 vòng với 182 trận đấu.

Mới nhất, ban tổ chức đã công bố mức thưởng cho V-League 2025/26. Theo đó đội vô địch nhận về 5 tỷ đồng tiền thưởng, đội á quân nhận 3 tỷ đồng và đội hạng ba 1,5 tỷ đồng. Đây là mức thưởng giống với mùa giải trước.

Sau khi CLB Quảng Nam rút lui, V-League vẫn giữ nguyên thể thức 14 đội. Và PVF-CAND, đội xếp thứ 3 tại giải Hạng Nhất mùa trước, được đặc cách thăng hạng thay cho Trường Tươi Đồng Nai đội bóng đã từ chối tham dự V-League 2025/26 vì nhiều lý do khác nhau.

So với mùa trước, V-League 2025/ 26 có thay đổi quan trọng: 2 suất xuống hạng trực tiếp. Hai đội xếp cuối bảng chung cuộc sẽ rớt xuống Hạng Nhất, không còn trận play-off.

Ngoài ra, một xe VAR nữa cũng được bổ sung, nâng tổng số 5 xe VAR đạt chuẩn được đưa vào vận hành chính thức từ mùa giải 2025/26, hướng tới mục tiêu “phủ sóng” công nghệ VAR toàn diện các trận đấu, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đảm bảo tính công bằng cho các trận cầu.

Mỗi câu lạc bộ được đăng ký tối đa 4 ngoại binh, nhưng chỉ được sử dụng đồng thời 3 cầu thủ trên sân cùng lúc. Riêng Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội, 2 đại diện thi đấu quốc tế sẽ được đăng ký 7 cầu thủ ngoại, song vẫn chỉ được dùng tối đa 3 người cùng lúc trên sân.

Sau mùa giải đầu tiên 2024/25 làm nhà tài trợ chính, LPBank sẽ tiếp tục đồng hành với V-League ở mùa giải 2025/26 ở vai trò tương tự.

Mùa giải 2025/26 cũng đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp FPT Play nắm giữ bản quyền, hợp tác sản xuất, phát sóng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

