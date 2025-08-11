Liverpool gục ngã trước Crystal Palace ở Siêu cúp Anh 2025

Đêm 10-8, Liverpool bước vào trận tranh Siêu cúp Anh 2025 với Crystal Palace cùng sự kỳ vọng lớn, khi HLV Arne Slot tung cả bốn tân binh gồm Frimpong, Kerkez, Wirtz và Ekitike ra sân ngay từ đầu. Chỉ mất 4 phút, sự kết hợp giữa Ekitike và Wirtz đã tạo nên khoảnh khắc như mơ: Wirtz phối hợp ở cánh trái trước khi Ekitike cắt vào vòng cấm, tung cú cứa lòng chuẩn xác hạ gục Dean Henderson, mở tỉ số cho Lữ đoàn đỏ.

Liverpool mở tỉ số như mơ

Tuy nhiên, Palace nhanh chóng đáp trả. Phút 17, Van Dijk phạm lỗi với Ismaila Sarr trong vòng cấm, và Mateta bình tĩnh đánh bại Alisson trên chấm 11m gỡ 1-1. Nhưng niềm vui của đội bóng áo xanh-đỏ chỉ kéo dài 4 phút. Frimpong từ cánh phải tung đường tạt tưởng như cho đồng đội, nhưng bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất ngờ của Henderson, nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool.

Sau bàn thắng may mắn này, Liverpool chủ trương chơi chậm và chắc, nhưng Palace vẫn kiên trì với những pha đánh biên nguy hiểm.

Bộ đôi ghi bàn cho Palace

...

Bước ngoặt đến ở phút 77. Wharton bấm bóng tinh tế cho Ismaila Sarr thoát xuống đối mặt và hạ gục Alisson, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Chỉ vài phút sau, Mac Allister để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng trọng tài từ chối cho Palace hưởng phạt đền. Phút bù giờ, Palace còn suýt kết liễu trận đấu khi Devenny dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

Henderson quá xuất sắc ở loạt luân lưu

Hòa 2-2 sau 90 phút khiến hai đội bước vào loạt sút luân lưu định mệnh. Tại đây, Henderson trở thành người hùng khi cản phá thành công các cú sút của Salah, Mac Allister và Elliott. Crystal Palace giành chiến thắng 3-2 ở loạt luân lưu, chính thức nâng cao Siêu cúp Anh 2025, trong khi Liverpool ngậm ngùi vì để thua ngược cay đắng.

Crystal Palace giành danh hiệu thứ hai trong lịch sử, sau FA Cup 2025

Tác giả: Thiện Nguyên

Nguồn tin: anninhthudo.vn