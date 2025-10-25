Ông Hồ Quốc Dũng - Ảnh: TTO

Sáng 25-10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký Quốc hội) trình bày các dự thảo nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng làm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Kết quả có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,72% tổng số đại biểu); trong đó có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số đại biểu), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu).

Ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê Gia Lai. Ông Dũng trước đó là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũ.

... Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các nhân sự được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm tại kỳ họp - Ảnh: HỒ LONG



Như vậy sau khi kiện toàn các chức danh Phó thủ tướng, đến nay Chính phủ có Thủ tướng Phạm Minh Chính, 9 Phó thủ tướng gồm các ông Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

