Thủ môn Onana lại “báo hại” Man Utd

Tương lai của thủ thành Onana đang khiến Man Utd phải đau đầu tìm giải pháp xử lý dứt điểm. Thực tế, từ lâu đội chủ sân Old Trafford đã muốn bán thủ môn người Cameroon, song những diễn biến mới lại khiến kế hoạch ấy trở nên phức tạp hơn đáng kể.

Thủ thành 30 tuổi hiện đang chơi theo dạng cho mượn một mùa giải Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hợp đồng này không kèm điều khoản mua đứt hay bắt buộc mua, đồng nghĩa anh sẽ trở lại Man Utd vào tháng 7.

Điểm rắc rối nằm ở vấn đề tiền lương khi anh về lại Old Trafford. Do "Quỷ đỏ" hụt vé dự cúp châu Âu mùa 2025-2026, các cầu thủ tự động bị cắt giảm 25% lương theo điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng.

Nhờ vậy, thương vụ cho Trabzonspor mượn thủ thành sinh năm 1996 trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ nếu Man Utd trở lại Champions League, khoản cắt giảm đó sẽ hết hiệu lực và lương của thủ môn Onana sẽ tự động quay về mức ban đầu khoảng 170.000 bảng mỗi tuần.

Thủ môn Andre Onana sắp được Man Utd tăng lương sau mùa giải thi đấu theo dạng cho mượn tại Thổ Nhĩ Kỳ.



Đó chính là nghịch lý mà Man Utd đang phải đối mặt khi thành tích tốt hơn trên sân cỏ lại có thể khiến họ khó thanh lý một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch.

Đoàn quân dưới trướng HLV Michael Carrick hiện đứng thứ 3 tại Ngoại hạng Anh và đang sáng cửa trở lại Champions League. Điều đó đồng nghĩa mức đãi ngộ của Onana nhiều khả năng sẽ tăng lên đúng vào thời điểm Man Utd cần tìm đầu ra cho anh.

Theo SunSport, thủ thành Onana không có ý định chủ động ra đi. Thủ môn 30 tuổi muốn trở lại Old Trafford để cạnh tranh với đàn em Senne Lammens và cũng bị hấp dẫn bởi viễn cảnh tiếp tục chơi ở sân khấu hàng đầu châu Âu.

Chính lựa chọn này càng đẩy Man Utd vào thế khó trong bối cảnh CLB đang muốn tái cấu trúc lực lượng ở mùa giải tới.

Nguồn tin nội bộ cho rằng mức lương của thủ thành Onana tăng trở lại khiến Man Utd càng khó thanh lý. Nếu vẫn muốn đẩy Onana đi, họ thậm chí có thể phải gánh một phần lương trong một thương vụ bán hoặc cho mượn tiếp theo.

Hợp đồng của thủ môn Onana vẫn còn đến năm 2028 và Man Utd được cho là phải thu về 19 triệu bảng mới tránh bị lỗ theo quy định lợi nhuận và bền vững của Ngoại hạng Anh.

Vị trí thủ môn của Man Utd cũng có thể còn biến động khi Altay Bayindir được dự đoán sẽ bị bán sau chuỗi 6 trận mắc nhiều sai sót hồi đầu mùa, trong khi Besiktas đang theo sát thủ môn tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Tỉ phú Jim Ratcliffe từng xếp thủ thành Onana vào nhóm cầu thủ "thừa hưởng" từ bộ máy cũ, cùng với Antony, Casemiro, Rasmus Hojlund và Jadon Sancho.

Theo nguồn tin CLB, cả 5 cái tên này đều có thể rời Man Utd trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 khép lại.

Tác giả: Đăng Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

