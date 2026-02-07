Thắng trận thứ 4 liên tiếp, Man Utd lập cột mốc ấn tượng

Tối 7-2, trên sân Old Trafford, Man Utd tiếp Tottenham tại trận đấu sớm vòng 25 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội pressing mạnh mẽ tranh cướp bóng khiến nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao.

Phút 10, nhận bóng trống trải ngoài tuyến hai, Casemiro tung cú đại bác sấm sét buộc thủ môn Vicario trổ tài cứu thua.

Tình huống Romero phạm lỗi nguy hiểm với Casemiro và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Ảnh: Premier League



Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 29 khi Romero có pha đạp bóng thô bạo nhắm vào Casemiro và trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ Tottenham.

Chơi hơn người, Man Utd kiểm soát bóng tốt hơn và luôn đặt khung thành đối thủ trong trạng thái nguy hiểm.

Phút 38, từ pha dàn xếp đá phạt hay, Mainoo chuyền ngược trở ra cho Mbeumo thoải mái dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, mở tỷ số cho Man Utd.

Mbeumo (bên trái) ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd. Ảnh: Premier League



Phút 41, cũng bắt nguồn từ tình huống phạt góc, Casemiro lẻn ra phía sau đánh đầu căng buộc Vicario phải tung người hết cỡ cứu thua.

...

Sang hiệp 2, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Tottenham.

Phút 48, Amad đưa được bóng vào lưới Tottenham nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị. Tới phút 67, Cunha sút tung lưới đội khách, nhưng một lần nữa bàn thắng không được công nhận cho Man Utd vì lỗi việt vị.

Sau những sức ép liên tiếp, bàn thắng đến với Man Utd như sự tất yếu.

Phút 81, nhận đường chuyền thuận lợi từ cánh phải, Bruno Fernandes tung cú sút một chạm cận thành, bóng chạm cột dọc và đi vào lưới Tottenham.

Bruno Fernandes mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Man Utd. Ảnh: Sky Sports



Thắng Tottenham 2-0, Man Utd xây chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 44 điểm, trong khi Tottenham xếp thứ 14 với 29 điểm.

Đáng nói, đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Man United tại Ngoại hạng Anh dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Carrick.

Kết quả trên còn giúp Man Utd thiết lập một thành tích ấn tượng, đó là tiếp mạch bất bại ở Old Trafford trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh khi dẫn bàn trước trong hiệp 1.

Theo Sky Sports, trong 331 trận mà “Quỷ đỏ thành Manchester” dẫn bàn trong hiệp 1 trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh, Man Utd giành thắng lợi 305 trận và hòa 26 trận.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: qdnd.vn