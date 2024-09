Phụ huynh lùi xe bán tải trong sân trường, cán học sinh lớp 2 tử vong

Hiện trường xe bán tải lùi bất cẩn khiến một học sinh lớp 2 tử vong - Ảnh: T.H.

Khoảng 6h45 ngày 16-9, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ xe bán tải lùi bất cẩn khiến một học sinh lớp 2 thiệt mạng.

Đau xót một học sinh 7 tuổi thiệt mạng trong sân trường do xe bán tải lùi bất cẩn

Thời điểm trên, anh L.V.N. (32 tuổi, trú buôn Eakring, xã Ea Sin, Krông Búk, Đắk Lắk) điều khiển xe bán tải đi lùi trong sân trường.

Chiếc xe này đã tông vào cháu H. (7 tuổi, hiện đang học lớp 2 của trường) khiến cháu tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Krông Búk có mặt kiểm tra hiện trường, điều tra để làm rõ nguyên nhân. Hiện tài xế N. đang làm việc tại cơ quan điều tra.

Nhân chứng cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh N. đưa con đi học. Do trời mưa nên anh điều khiển xe chở con chạy vào trong sân trường.

Gia đình cháu H. thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Sau khi xảy ra sự việc, mọi người đã vận động, kêu gọi để hỗ trợ chi phí cho gia đình nạn nhân.

