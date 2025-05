Thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt tại QL7, kỳ vọng cho dự án 1.300 tỷ đồng về đích đúng hạn

Hạng mục cầu lớn nhất trong toàn bộ dự án sẵn sàng đưa vào khai thác

Ngày 19/5, Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt tại Km2+415, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Lễ thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt tại Km2+415.

Công trình là hạng mục quan trọng thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn từ Km0 đến Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt tại Quyết định số 333/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2022 và điều chỉnh tại Quyết định số 1595/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2024.

Dự án do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 trực tiếp triển khai thực hiện. Tổng mức đầu tư toàn dự án là 1.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025.

Phạm vi đầu tư của dự án bắt đầu từ Km0+00 trên Quốc lộ 7, tại điểm giao với Quốc lộ 1A thuộc thị trấn Diễn Thành (trước đây là thị trấn Diễn Châu), và kết thúc tại Km35+225, ngay đầu cầu Đô Lương thuộc thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Tổng chiều dài toàn tuyến là khoảng 27,5km. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng (tốc độ thiết kế 80km/h), các đoạn qua đô thị được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ 60km/h.

Trong đó, cầu vượt đường sắt tại Km2+415 là hạng mục lớn nhất thuộc gói thầu XD02, có tổng mức đầu tư xây lắp 154 tỷ đồng. Cầu dài 318,3m, đường dẫn hai đầu cầu dài 481,7m, kết cấu gồm 8 nhịp dầm SuperT, mặt cầu rộng 21,5m, chia làm hai đơn nguyên.

Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công như thời tiết bất lợi, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An và Cục Đường bộ Việt Nam, dự án đã được triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, cầu vượt đường sắt được hoàn thành vượt tiến độ 60 ngày, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, an toàn thi công, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, sẵn sàng đưa vào khai thác.

"Dấu mốc" quan trọng trong quá trình triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Cục Đường bộ Việt Nam; sự nỗ lực, chuyên nghiệp của Ban quản lý dự án 4;

Trong đó là sự đồng hành tích cực của các nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn, đội ngũ kỹ sư và công nhân trên công trường, những người đã không ngại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, tổ chức thi công một cách khoa học, an toàn, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi lễ thông xe.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả của chính quyền và nhân dân các huyện Diễn Châu, Đô Lương, Yên Thành trong công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả.

Trong quá trình thi công, có nhiều nguyên nhân khiến các gói thầu dự án chậm tiến độ, phần lớn do vướng mặt bằng trên tuyến. Các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án không chấp thuận phương án, giá trị đền bù, hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đến nay, dự án đã phải gia hạn lần thứ 3. Cụ thể, dự án có 3 gói thầu xây dựng được gia hạn lần lượt hoàn thành trong thời gian từ 30/4/2025 đến 18/7/2025. Vì vậy, việc thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt Km2+415 là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án.

Dự án đã phải gia hạn tiến độ lần 3 do giải phóng mặt bằng.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết, Quốc lộ 7 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền vùng đồng bằng với các huyện miền Tây Nghệ An và khu vực Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thương với nước bạn Lào, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục cầu vượt đường sắt tại Km2+415 có ý nghĩa thiết thực, góp phần giải quyết điểm nghẽn giao thông, giảm thiểu xung đột giữa đường bộ và đường sắt, nâng cao an toàn, năng lực vận hành, đồng thời tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, thông suốt cho người dân và hàng hóa qua tuyến.

Vì vậy, về phía tỉnh Nghệ An, cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Đồng thời, tỉnh sẽ chủ động đảm bảo an ninh, trật tự và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhằm sớm đưa toàn bộ dự án vào khai thác đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Đây không chỉ là một dấu ấn về hạ tầng giao thông địa bàn Nghệ An mà còn là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn