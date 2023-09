Thông tin mới nhất về vụ nữ sinh Hải Phòng đánh nhau trong trường học

Cụ thể, vào lúc 8h45 ngày 19/9, trong giờ ra chơi tiết 2, N.A tìm đến phòng học gọi Q.A ra nói chuyện, rồi bất ngờ lao vào túm tóc, đánh túi bụi, hành hung nữ sinh này trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh trong trường. Phát hiện sự việc, các bạn trong lớp chạy ra can ngăn, sau đó học sinh N.A bỏ đi.

Ngay khi nắm được sự việc, BGH trường THPT Nguyễn Đức Cảnh mời phụ huynh 2 nữ sinh lên làm việc. Qua xác minh xác định, nguyên nhân dẫn đến việc xô xát giữa 2 học sinh như sau: Do chị A (tên nhân vật đã được thay đổi) nghi ngờ nữ sinh L.T.Q.A (lớp 12A8) có quan hệ tình cảm với chồng của mình; trong khi chị A. lại chơi với học sinh N.T.N.A (lớp 11B6, bạn chơi ngoài xã hội). Sau đó chị A. nhờ N.A đến gặp nữ sinh để nói chuyện và xảy ra việc N.A đánh nữ sinh vào sáng 19/9 trước cửa phòng học 12A8, theo Báo Sức khỏe và Đời sống.

Việc học sinh N.A đánh nữ sinh Q.A là bộc phát do người ngoài ngoài xui khiến. Ảnh: Báo Người lao động.

Cũng theo tường trình, giữa 2 nữ sinh và gia đình không có mâu thuẫn gì trước đó; em Q.A không bị thương tích cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, vẫn tiếp tục học tập bình thường. Cũng tại buổi làm việc, các ý kiến đều nhận định giữa hai học sinh không có mâu thuẫn trong học tập tại trường và việc học sinh N.A đánh nữ sinh Q.A là bộc phát do người ngoài nhờ...

...

Sau khi làm việc với gia đình học sinh, nhà trường đã mời Công an xã Tú Sơn phụ trách địa bàn; đồng thời đơn vị báo cáo sự việc về Công an huyện Kiến Thụy để thông tin tình hình và trao đổi các biện pháp phối hợp xử lý sự việc đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Trịnh Đức Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, cho biết đối với học sinh Q.A, nhà trường đã yêu cầu gia đình phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong thời gian học sinh đi học và ở nhà, động viên học sinh này tiếp tục học tập; giao cho giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ, động viên… Còn về phía học sinh N.A, ông Kiên cho hay gia đình em này đã gửi đơn xin thôi học cho con gái.

Về phía nhà trường, ông Trịnh Đức Kiên đã cho họp, làm rõ trách nhiệm của các bộ phận, tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra sự việc nêu trên.

Trước đó, theo Báo Người lao động, ngày 19/9 trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip một nữ sinh mặc đồng phục trường THPT Nguyễn Đức Cảnh bị một cô gái mặc đồ đen lao vào túm tóc, đánh, đạp túi bụi và kéo lê tại hành lang nhà trường. Theo clip ghi lại, trong khi nữ sinh bị hành hung, nhiều học sinh khác có mặt đứng xem và sự việc chỉ dừng lại khi một số nữ sinh khác đến can ngăn.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn