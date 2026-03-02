Sai phạm ở Bộ Y tế: Chuyển tài liệu 4 công ty sang Bộ Quốc phòng điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các nhà thầu là các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (gồm Tổng Công ty 36; Tổng Công ty 319; Tổng Công ty Thành An và Công ty cổ phần Armephaco). Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách hành vi, tài liệu liên quan đến các nhà thầu này, chuyển đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Dự án bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.



Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện các gói thầu, các doanh nghiệp này đã chi hàng chục tỷ đồng cho lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế theo tỷ lệ 5% giá trị thanh toán trước thuế. Do các đơn vị có yếu tố quốc phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan và chuyển sang Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Kết luận điều tra, quá trình thực hiện 2 dự án (xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, các nhà thầu đã liên hệ với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) trao đổi, nhờ giúp đỡ để thực hiện gói thầu.

Trong đó, đối với các nhà thầu liên hệ và được Tiến giúp đỡ thì Tiến sẽ trao đổi để các nhà thầu trực tiếp làm việc, trao đổi, thống nhất với Nguyễn Chiến Thắng để được thực hiện gói thầu.

Hai thuộc cấp của bà Tiến là Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn, đều là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, bị xác định đã thỏa thuận với các nhà thầu việc chi 5% giá trị thanh toán trước thuế để được giải ngân thuận lợi.

Theo lời khai của Thắng và Tuấn, một phần tiền sau đó được đưa cho bà Tiến. Hai bị can khai đã chuyển 17,9 tỷ đồng và 100.000 USD; trong khi bà Tiến thừa nhận đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, bà Tiến đã nộp 14,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

