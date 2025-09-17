Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sáng 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ với sự tham dự của đồng chí: Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an; các Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đồng chí Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Nguyễn Hồng Phong.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - Hoàng Đăng Quang đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong - Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Các đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Hồng Phong được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt và sâu sắc. Trên các cương vị công tác, hai đồng chí được đánh giá luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Việc các đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trọng trách mới thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, hai đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh công việc, nhiệm vụ mới với rất nhiều thách thức và yêu cầu rất cao. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đề nghị hai đồng chí cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa bắt tay ngay vào công việc, phát huy hết khả năng, trách nhiệm để cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vượt qua khó khăn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh Thanh Hóa nêu cao tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí sớm tiếp cận, nắm bắt công việc, phối hợp chặt chẽ để hai đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đặc biệt là phải thực hiện tốt nhiệm vụ để tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh đang đến rất gần, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Đảng bộ tỉnh cần tập trung nhiệm vụ đột phá về phát triển hạ tầng, hạ tầng số, về nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghiên cứu rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển của tỉnh, bổ sung các động lực tăng trưởng cho tỉnh. Đảng bộ tỉnh phải quyết tâm cao nhất, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thật sự đoàn kết, dân chủ, đổi mới tư duy, phát huy trí tuệ tập thể, có tầm nhìn xa để xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, coi đây chính là những điều kiện quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, 46 tuổi, từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa. Tháng 7/2022, đồng chí được phân công làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, 2 năm sau được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Từ tháng 1/2025 đến nay, đồng chí giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa.