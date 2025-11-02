Thiệt hại do mưa lũ miền Trung tiếp tục tăng, đã có 40 người chết và mất tích

Sáng 2/10, Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung.

Đến sáng 2/11, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã khiến 40 người chết, mất tích, 60 người bị thương. Hơn 16.500 ngôi nhà bị ngập, hàng trăm nhà sập, hư hỏng cùng hàng nghìn ha hoa màu, vật nuôi bị thiệt hại nặng nề.

Về người, đã có 40 người chết và mất tích (tăng 5 người so với báo cáo ngày 31/10), trong đó 35 người chết (TP Huế 14, Đà Nẵng 12, Lâm Đồng 3, Quảng Trị 6) và 5 người mất tích (Đà Nẵng 4, Quảng Trị 1); 60 người bị thương (Đà Nẵng 47, Huế 1, Quảng Ngãi 8, Quảng Trị 4).

Các địa phương vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Về nhà ở, có 91 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng 78, Quảng Ngãi 13); 361 nhà bị hư hỏng (Nghệ An 3, Đà Nẵng 269, Quảng Ngãi 81, Lâm Đồng 11). Hiện còn 16.582 nhà bị ngập, trong đó Hà Tĩnh 5.606, Quảng Trị 3.608, thành phố Huế 5.975, Đà Nẵng 230, Quảng Ngãi 530 và Lâm Đồng 633 nhà.

Trong nông nghiệp, 5.307 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Quảng Trị 162 ha, thành phố Huế 330 ha, Đà Nẵng 773 ha, Quảng Ngãi 165 ha, Lâm Đồng 3.877 ha); 53 ha cây trồng lâu năm và 120 ha cây trồng hàng năm tại Quảng Ngãi bị thiệt hại; 795 ha cây ăn quả bị hư hỏng (thành phố Huế 255 ha, Quảng Ngãi 5 ha, Lâm Đồng 535 ha).

...

Chăn nuôi chịu ảnh hưởng nặng nề với 42.079 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị 31, thành phố Huế 7.029, Đà Nẵng 27.134, Quảng Ngãi 4.336, Lâm Đồng 3.549).

Về giao thông, hiện còn 59 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ách tắc. Trong đó, 40 vị trí thuộc các tuyến quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý (đường Hồ Chí Minh nhánh Tây 14 vị trí, nhánh Đông 1 vị trí, đường Trường Sơn Đông 22 vị trí, tuyến La Sơn-Hòa Liên 3 vị trí, quốc lộ 1 có 1 vị trí). Các địa phương quản lý 19 điểm sạt lở, chia cắt trên các tuyến 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B, 9B, 15, 12A và 49C. Tuyến đường sắt Bắc-Nam đã thông tuyến, tàu hoạt động bình thường.

Về thủy lợi, 11.292 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 15.950 m bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Về điện lực, có 438.325 khách hàng bị mất điện. Đến nay, ngành điện đã khôi phục cho 363.064 khách hàng, hiện còn 75.261 khách hàng chưa được cấp điện (Quảng Trị 2.372, Huế 1.008, Đà Nẵng 71.482, Quảng Ngãi 339).

Trong lĩnh vực viễn thông, 56 xã, phường vẫn bị mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện (Đà Nẵng 36, Huế 9, Quảng Ngãi 11); 148 trạm thu phát sóng (BTS) mạng công cộng tại Đà Nẵng vẫn mất liên lạc. Tại TP Huế và Quảng Ngãi, thông tin liên lạc cơ bản đã được khôi phục.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tác giả: NY

Nguồn tin: cand.com.vn