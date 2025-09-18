Thanh Hóa có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 17-9, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là ông Đỗ Minh Tuấn. Ngày 12-9, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phân công, bổ sung nhiệm vụ cho lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh khi một số lãnh đạo chủ chốt vắng mặt. Trong đó, đối với UBND tỉnh Thanh Hóa, theo sự phân công mới, 2 ông Mai Xuân Liêm và Đầu Thanh Tùng, là 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đảm nhận gần như toàn bộ các lĩnh vực công việc mà Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phụ trách trước đó.

Quá trình công tác của tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh ngày 2-5-1977; quê quán: xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng).

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Kiến trúc sư; Cử nhân Ngữ văn Anh.

Trước tháng 1-2005, ông Nguyễn Hoài Anh làm chuyên viên Sở Xây dựng; Phó Trưởng ban, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Tỉnh đoàn Bình Thuận, Tỉnh ủy viên.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng 2 tân lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Từ tháng 1-2005, ông Nguyễn Hoài Anh làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Từ tháng 7-2007, ông là Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận. Tháng 3-2014, ông Nguyễn Hoài Anh là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.

Từ tháng 12-2015, ông Hoài Anh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận; từ tháng 7-2019 là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận; từ tháng 10-2020 làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; từ tháng 1-2021, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Tháng 3-2024, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Ngày 30-6, tại Lễ công bố Nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng mới, ông Nguyễn Hoài Anh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng từ 1-7.

Sáng 17-9, tại hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tại tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

