Đoàn Thể thao Việt Nam tới Thái Lan, sẵn sàng cho SEA Games 33

Ngay khi xuống máy bay, Đoàn Thể thao Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tận tình từ phía chủ nhà Thái Lan - Ảnh: Bùi Lượng

Ngay khi máy bay hạ cánh, toàn đoàn nhanh chóng di chuyển theo làn ưu tiên do Ban Tổ chức SEA Games 33 bố trí dành riêng cho các đoàn thể thao.

Thủ tục nhập cảnh được tiến hành thuận lợi, cùng với việc kích hoạt thẻ SEA Games – giấy tờ quan trọng để tiếp cận các khu thi đấu, luyện tập và khu lưu trú. Công tác đón tiếp được phía bạn triển khai nhịp nhàng, tạo điều kiện để đoàn Việt Nam sớm ổn định sinh hoạt.

Sau buổi đón tiếp, toàn đoàn nhanh chóng được đưa về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch của Ban Tổ chức, sẵn sàng bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước lên sàn đấu.

Theo lịch trình, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Bangkok sẽ diễn ra vào chiều 8/12 tại Nhà thi đấu trong nhà Hua Mark Indoor Stadium. Đây là nghi thức trang trọng đánh dấu sự hiện diện chính thức của Việt Nam tại Đại hội, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa 11 quốc gia Đông Nam Á.

Đối với lực lượng đóng quân tại Chonburi, lễ thượng cờ thứ hai dự kiến được tổ chức vào ngày 11/12 tại Wyndham Jomtien.

SEA Games 33 được xem là kỳ Đại hội quan trọng với Thể thao Việt Nam. Với lực lượng hơn 1.100 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu ấn tượng ở 47/66 môn và 443 bộ huy chương.

Trong niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ, hy vọng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng sự chuẩn bị công phu của các đội tuyển, Thể thao Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại kỳ SEA Games đầy cam go phía trước. Các hoạt động đầu tiên tại Thái Lan đã diễn ra suôn sẻ, tạo khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phía trước.

Tác giả: Minh Thúy

Nguồn tin: baochinhphu.vn