“Team qua đường” tiết lộ hậu trường màn cầu hôn của Shark Bình, nhận xét một câu về quan hệ mẹ kế - con chồng

Sau khi rộ hình ảnh đăng ký kết hôn vào ngày 15/6, mới đây Shark Bình và Phương Oanh tiếp tục gây bão MXH bằng màn cầu hôn lãng mạn. Trong khoảnh khắc đặc biệt, nam doanh nhân quỳ gối để trao nhẫn và tặng hoa cho Phương Oanh. Nhiều người nhận xét màn cầu hôn của cặp đôi dù khá đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ ngọt ngào, hạnh phúc.

Mới đây, hậu trường của buổi lễ cầu hôn được “team qua được” hé lộ trên MXH khiến nhiều người chú ý. Theo đó, Shark Bình lựa chọn du thuyền 6 sao để tổ chức buổi lễ đặc biệt ngày cho Phương Oanh. Tại buổi tiệc cầu hôn còn có sự xuất hiện của con gái Shark Bình, những người thân thiết của cặp đôi.

Your browser does not support the video tag.

Hậu trường màn cầu hôn của Shark Bình và Phương Oanh (Nguồn clip: @hongamie.88888)

Đáng chú ý, bé May - con gái Shark Bình cũng chính là người quay clip, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của bố. Cô bé tỏ ra rất hào hứng, tương tác nhiều với nữ diễn viên. Đáp lại tình cảm, Phương Oanh cũng không ngần ngại thả tim, nắm tay con gái Shark Bình.

Theo chia sẻ của nhân đoạn clip, người vô tình chứng kiến toàn bộ buổi lễ cầu hôn cho biết gia đình Shark Bình và Phương Oanh rất tình cảm, thân thiện và ai nấy đều vui vẻ. Đặc biệt, Phương Oanh rất được lòng các con của vị “cá mập”. “Các con riêng của Shark Bình rất thân thiết với Phương Oanh, cô ấy cũng rất quan tâm gần gũi với các bé”, chủ nhân đoạn clip hậu trường bình luận.

Con gái Shark Bình hào hứng ghi lại khoảnh khắc của bố, tương tác thân thiết với Phương Oanh

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Con gái Shark Bình lấy điện thoại quay luôn, chứng tỏ tất cả đều ủng hộ”.

- “Nhìn con gái của Shark Bình vui vẻ ghê, thân thiết với Phương Oanh nữa”.

- “Một cuộc hôn nhân mới nhưng được cả gia đình và các con ủng hộ. Vậy là được rồi!”.

- “Chúc mừng Shark Bình và Phương Oanh, hóng đám cưới”.

Có thể thấy, mối quan hệ của nữ diễn viên với con riêng của Shark Bình cũng như gia đình vô cùng tốt đẹp. Trước đó, Shark Bình cũng nhiều lần chia sẻ phản ứng của các con trước mối quan hệ mới của bố. Thời điểm còn hẹn hò, vịị “cá mập” cho biết các con có nhiều dịp đi ăn uống, trò chuyện vui vẻ cùng Phương Oanh. Không những vậy, các con cũng có chuyến du lịch cùng bố và vợ mới khá thân thiết, không có khoảng cách.

Shark Bình từng chia sẻ hình ảnh 4 người cực thân thiết, hạnh phúc

Tác giả: Hải My

Nguồn tin: phunuso.baophunuthudo.vn