Tập đoàn Thái Bình Dương (Trung Quốc) làm việc với tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Sáng 27/10, tại Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã có buổi làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương về hợp đầu tư, xây dựng, vận hành quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và khả năng mở rộng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực tiềm năng khác.

Buổi làm việc giữa tỉnh Nghệ An với tập đoàn, ảnh: Nghean.gov.vn



Đại diện Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương gồm: Ông Nghiêm Giới Hòa – Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm; bà Ngô Tĩnh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc tế Thâm Lam cùng lãnh đạo các công ty thuộc Tập đoàn.

Tại buổi tiếp, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An mong muốn và đề xuất Tập đoàn quan tâm, hỗ trợ phát triển các đô thị động lực của tỉnh, trong đó quan tâm đến việc phát triển hệ thống giao thông công cộng, cấp thoát nước... Đặc biệt là hỗ trợ giúp tỉnh có nguồn lực để thực hiện các dự án trên địa bàn.

Ngoài ra, với tầm ảnh hưởng, uy tín của Tập đoàn, tỉnh mong muốn Tập đoàn kết nối, giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đến tìm hiểu đầu tư tại các Khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An, nhất là trong các ngành công nghệ cao như điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, công nghiệp số, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa khẳng định Tập đoàn Thái Bình Dương đến với Nghệ An với mong muốn cùng góp phần đưa Nghệ An phát triển, do đó, phía Tập đoàn sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chủ chốt của Tập đoàn để kết nối làm việc với các Sở, ngành của Nghệ An.

Cảm ơn những ý kiến thể hiện thiện chí và quyết tâm đầu tư vào Nghệ An của ông Nghiêm Giới Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết: Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An.

Cũng trong chiều 27/10, tại trụ sở Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã tiếp và làm việc với ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm (Trung Quốc).

Buổi làm việc giữa Tập đoàn Thái Bình Dương và tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hatinh.gov.vn

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã thông tin khái quát với đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương về tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh và các tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Tập đoàn có thể nghiên cứu khảo sát hợp tác đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trọng điểm như: tuyến đường bộ cao tốc Vũng Áng – Cha Lo, Tuyến đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ; phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tỉnh Hà Tĩnh cam kết phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để tập đoàn vào khảo sát, nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư. Đồng thời, giao các sở, ngành có liên quan kết nối chặt chẽ với tập đoàn trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương nhận định: Hà Tĩnh là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Trung Quốc hợp tác triển khai các dự án, vì vậy, mong muốn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tạo điều kiện để tập đoàn khảo sát và tìm kiếm các cơ hội triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng. Nếu có thể hợp tác triển khai các dự án xây dựng tại Hà Tĩnh, tập đoàn cam kết sẽ đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đi khảo sát thực tế tại một số địa phương và Khu Kinh tế Vũng Áng.

Được biết, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được thành lập từ năm 1995, có trụ sở chính tại thành phố Urumqi, Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc), là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới về xây dựng với hơn 360.000 nhân viên. Năm 2023, doanh thu của Tập đoàn đạt 80 tỷ USD, nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu và 19/500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Tập đoàn Thái Bình Dương chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng và vận hành đô thị. Đến nay, Tập đoàn Thái Bình Dương đã trực tiếp tham gia đầu tư, xây dựng trên 1.000 khu đô thị và 3.000 khu công nghệ cao.

