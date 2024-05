Kẻ mang 6 tiền án đi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh trộm két sắt

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình An (SN 1991), trú tại xóm 1, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Đình An (giữa, SN 1991) tại cơ quan công an. Ảnh Đậu Nhung

Trước đó, ngày 3/5, Công an huyện Hương Khê nhận được tin báo của anh Trương Anh Tuấn (SN 1980), xã Hà Linh về việc gia đình bị đột nhập, đục phá két và lấy trộm tài sản gồm tiền USD và nhẫn vàng với trị giá khoảng 40 triệu đồng.

...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/5, CQĐT Công an huyện Hương Khê đã tiến hành bắt giữ đối với Nguyễn Đình An khi An đang có mặt tại một tiệm vàng ở TP Vinh (Nghệ An).

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 16/5, CQĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình An về tội "Trộm cắp tài sản".

Được biết, An là đối tượng hoạt động trộm lưu động liên tỉnh, có 6 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Tác giả: Hồ Thắng

