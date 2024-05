Biến đất công thành đất tư, cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường bị truy tố

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều 20/5 cho biết, Viện KSND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã tống đạt cáo trạng, truy tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 2 bị can Trần Hải (SN 1964), cựu Chủ tịch UBND phường Ninh Hải; Hồ Nhật Trung (SN 1974), cựu nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) thị xã Ninh Hòa.

Liên quan vụ án này nhưng bị truy tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” còn có 2 bị can Trần Thanh Tùng (SN 1966), cựu Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hải; Trịnh Thanh Bình (SN 1981), cựu công chức địa chính phường Ninh Hải.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2017, bà Trương Thị Xiềng đến phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa để lập thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) "nguồn gốc khai hoang" 14.238m2 ven núi Bức Trong, phường Ninh Hải. Phó Chủ tịch UBND phường Trần Thanh Tùng chỉ đạo và ngỏ lời nhờ công chức địa chính Trịnh Thanh Bình lập toàn bộ thủ tục giúp bà Xiềng. Do tuổi cao sức yếu, bà Xiềng không đến hiện trường khi tổ công tác phối hợp giữa thị xã và phường đo đạc hiện trạng đất, mà ông Tùng là người trực tiếp “tích cực” chỉ dẫn ranh giới cho tổ đo đạc và đưa tiền chi phí để Bình nộp thay cho bà Xiềng.

Trụ sở UBND phường Ninh Hải - nơi hai cựu cán bộ lãnh đạo và cựu công chức địa chính đã có hành vi vi phạm pháp luật nên bị truy tố.

...



Sau đó ông Bình không tổ chức họp khu dân cư để xác thực nguồn gốc đất theo quy định pháp luật, mà tự lập thủ tục giao cho các đương sự liên quan và tổ trưởng dân phố ký tên vào phiếu lấy ý kiến, tự lập biên bản niêm yết công khai rồi tham mưu cho ông Trần Hải, Chủ tịch UBND phường Ninh Hải ký tờ trình đề nghị cấp “sổ đỏ”.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ông Hồ Nhật Trung, nhân viên Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã Ninh Hòa không tiến hành rà soát, xác minh nguồn gốc đất, kiểm tra thực địa... mà đã lập các thủ tục chuyển hồ sơ cho Phòng TN&MT đề nghị UBND thị xã Ninh Hòa cấp “sổ đỏ” cho bà Xiềng. Tiếp đó, Bình là người nhận “sổ đỏ” đưa cho ông Tùng, nhưng chỉ vài ngày sau ông Tùng đưa lại “sổ đỏ” cho Bình kèm đơn có sẵn chữ ký của bà Xiêng xin tách khu đất trong sổ thành hai thửa 7.000m2 và 7.238m2. Thủ tục tách thửa làm xong vào đầu tháng 7/2017 thì ông Tùng tiếp tục nhờ Bình soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 7.238m2 từ bà Xiềng sang cho con trai của ông là Trần Thanh Tuấn với mức giá chỉ… 10 triệu đồng (!?). Đến đầu tháng 8/2017 ông Tuấn được UBND thị xã Ninh Hòa cấp “sổ đỏ” thửa đất nêu trên, còn bà Xiềng cũng đã tranh thủ chuyển nhượng thửa đất 7.000m2 còn lại cho người khác với giá 300 triệu đồng.

Từ kiến nghị của người dân, Thanh tra thị xã Ninh Hòa vào cuộc xác minh, phát hiện toàn bộ khu đất 14. 238m2 mà bà Xiềng khai báo "nguồn gốc khai hoang" để được cấp “sổ đỏ” là đất trống do nhà nước quản lý, quá trình lập thủ tục đăng ký cấp “sổ đỏ”, tách thửa, chuyển nhượng… có dấu hiệu tội phạm hình sự, nên Thanh tra chuyển nguồn tin đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa từ tháng 7/2022. Kết quả điều tra làm rõ hành vi phạm tội của 4 bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 455 triệu đồng.



Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn