Hội Golf Hà Tĩnh giành Huy chương Đồng tại giải GOLF toàn quốc 2024

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi và kịch tính (18 và 19.5), Giải vô địch các Hội golf toàn Quốc 2024 – Nam A Bank Cup đã khép lại thành công trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng, với chức vô địch đội tuyển nam thuộc về Hội Golf Hà Nội và chức vô địch đội tuyển nữ thuộc về Hội Golf Quảng Nam.

Giải vô địch các hội golf toàn Quốc 2024 – Cup Nam A Bank diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/5/2024 tại sân golf Vinpearl Golf Hải Phòng. Tại giải đấu lần này, quy tụ 12 đội tuyển nam và 6 đội nữ đến từ các Hội Golf: Hội Golf TP HÀ Nội, Hội golf TP Hồ Chí Minh, Hội Golf Thành phố Hải Phòng, Hội Golf Quảng Ninh, Hội Golf Bắc Giang, Hội Golf Thái Nguyên, Hội Golf Nghệ An, Hội Golf Hà Tĩnh, Hội Golf Quảng Nam, Hội Golf Quảng Ngãi, hội gôn Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu.

Đây chính là các Hội Golf đã giành quyền tham dự giải vô địch các hội golf toàn Quốc 2024 – Cup Nam A Bank thông qua các giải đấu trước đây như: Giải vô địch các Hội golf Miền Bắc năm 2023, giải vô địch các Hội Golf miền Trung – Tây Nguyên năm 2023, giải vô địch các Hội Golf Miền Nam.

Giải vô địch các hội golf toàn Quốc tranh Cup Nam A Bank 2024 là cơ hội lớn để các Hội gôn trên toàn Quốc được cọ sát, giao lưu học hỏi, kết nối lẫn nhau và cùng nhau góp sức phần nâng cao chất lượng các giải đấu trong thời gian tới, cũng như quảng bá nâng tầm môn thể thao golf tại Việt Nam.

Các đội tuyển golf vui mừng trong ngày bế mạc của giải golf toàn quốc 2024.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (18/5), cả hai đội tuyển nam và nữ của Hội Golf Thành Phố Hà Nội đều có được vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, với sự bám đuổi quyết liệt đến từ tuyển nam Hội Golf Quảng Nam, Hội Golf Thái Nguyên, Hội Golf Hải Phòng và tuyển nữ đến từ Hội Golf Quảng Nam đã làm cho diễn biến của ngày thi đấu chung kết trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn.

Với những thành tích nổi bật từ trước đến nay, không bất ngờ nhiều khi đội tuyển nam và nữ của Hội golf Hà Nội đều có vị trí dẫn đầu trong ngày thi đấu đầu tiên. Ở các vị trí tiếp theo là sự bám đuổi quyết liệt đến từ các đội nam của Hội golf Quảng Nam, hội gôn Hải Phòng, Thái Nguyên và tuyển nữ của Hội golf Quảng Nam.

Bước vào ngày thi đấu chung kết (19/5), đội tuyển nam Hội Golf Thành Phố Hà Nội tiếp tục giữ vững phong độ thi đấu khi giành được 4 điểm sau 6 trận đấu Single Match, nâng tổng số điểm có được sau 2 ngày thi đấu lên 9 điểm, kết quả này đã đưa đội tuyển nam Hội Golf Thành Phố Hà Nội lên ngôi vô địch của mùa giải năm nay. Huy chương bạc thuộc về tuyển nam Hội Golf Quảng Nam với tổng 7.5 điểm.

Đội tuyển nam Hội Golf Hà Tĩnh đã có một ngày thi đấu thành công khi ghi được 5 điểm sau 6 trận Single Match, kết quả này giúp tuyển nam Hội Golf Hà Tĩnh vươn lên dành tấm huy chương đồng với tổng 7 điểm.

Điều đặc biệt là tham dự giải lần này, Hội golf Tạp chí Kinh tế Môi trường đã có một golfer tham gia đội tuyển. Golfer Trần Công Công đã mang về cho đội 2 điểm trong tổng số 7 điểm đội tuyển đạt được. Trước đó, Hội golf Hà Tĩnh cũng đã có nhiều golfer tham giai vào giải Golf Kinh tế Môi trường Vì Cộng đồng lần thứ nhất năm 2024. Sân chơi này cũng là nơi phát hiện nhiều tài năng golfer cho các đội tuyển ở các tỉnh thành trong cả nước.

Sự bám đuổi giàn nhau từng điểm của các đội tuyển làm cho không khí ngày thi đấu đầu tiên của giải vô địch các hội golf toàn Quốc 2024 – Cup Nam A Bank trở nên kịch tính hơn.

Sau 2 ngày thi đấu, bên cạnh sự cố gắng của các thành viên đội tuyển, sự quan tâm của các lãnh đạo các hội golf. Thì không thể không nhắc tới sự cổ vũ và theo dõi của các cổ động viên. Rất nhiều cổ động viên đã tới sân Vinpearl Golf Hải Phòng trong 2 ngày qua, đi theo các đội qua từng hố đấu, cổ vũ và động viên, khích lệ tinh thần các VĐV. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của giải đấu, đồng thời lan toả tinh thần quyết chiến, quyết thắng và đoàn kết của các đội nói riêng và cộng đồng người yêu golf nói chung.

