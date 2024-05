Thanh niên lọt gầm bánh xe tải giữa lúc mưa to, camera bắt trọn tình thế đảo ngược "phút 90"

Camera an ninh ghi lại tình huống giao thông hy hữu xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 19/5. Lúc này trời đổ mưa, một thanh niên điều khiển xe máy phóng với tốc độ nhanh, bất ngờ bị ngã. Cả người lẫn chiếc xe trượt dài hàng chục mét. Đúng lúc này một chiếc xe tải ngược chiều đi tới. Nam thanh niên lọt đúng vào gầm bánh xe tải. May sao tài xế phanh kịp thời, cứu người này một mạng.

Thanh niên khá bình tĩnh, nhổm người đứng dậy rồi đi tới chỗ chiếc xe máy đang nằm cách đó không xa.

Thanh niên trượt thẳng vào gầm bánh xe tải, tình thế đảo ngược "phút 90"

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã gây sự chú ý trên các diễn đàn giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng nam thanh niên chạy xe ẩu, vừa phóng nhanh, vừa không đội mũ bảo hiểm, gây mất an toàn cho chính bản thân và làm ảnh hưởng tới các phương tiện khác. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng thở phào vì tài xế xe tải đã có màn xử lý kịp thời, tránh tai nạn đáng tiếc.

Trích một số bình luận:

"Các cụ gánh còng lưng thực sự, bác xe tải sợ mất vía";

"Trời mưa mà chạy cho cố, may là còn có cơ hội để sợ";

"Chạy thì nhanh, vượt qua hẳn làn ngược chiều, mũ bảo hiểm thì không đội. Đúng báo hại cho bác tài xe tải, may không gặp oan gia".

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn