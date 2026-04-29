Tai nạn trong đêm mưa, đôi nam nữ đi xe máy tử vong

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h đêm qua (28/4) trên tuyến đường trục phía Nam (đoạn qua xã Tam Hưng, Hà Nội) giữa xe máy với xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực trên đang có mưa lớn, một đôi nam nữ điều khiển xe máy BKS: 29AC-336.XX đang lưu thông theo hướng đi xã Bình Minh (Hà Nội). Đến khu vực biển xã Tam Hưng thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 29K-192.XX.

Va chạm giữa hai phương tiện khiến đôi nam nữ đi trên xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện cũng bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

... Chiếc xe máy hư hỏng nặng sau tai nạn.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Tam Hưng giải quyết vụ tai nạn theo quy định.

Được biết, cũng trong tối 28/4 tại tuyến đường trên cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 người đi xe máy khiến một người phải đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: B. Châu

Nguồn tin: cand.com.vn