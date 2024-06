Clip tai nạn kinh hoàng: Lao thẳng vào container đang đi tới, nữ sinh vừa đỗ THPT chuyên Thái Bình tử vong thương tâm

Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào tối ngày 22/6 tại TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình khiến nữ sinh tử vong đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo những gì đoạn camera an ninh tại hiện trường vụ việc ghi lại, có thể thấy khi nữ sinh đang di chuyển trên đường đến khu vực ngã tư đã bất ngờ vượt lao thẳng về phía xe container đang đi tới.

Do tình huống bất ngờ xảy ra nên tài xế đã không kịp dừng lại và cán qua người khiến nữ sinh tử vong. Những người di chuyển bằng xe máy phía sau ngay khi nhận ra vụ tai nạn đã lập tức dừng xe chạy tới hiện trường.

Clip: Vụ tai nạn thương tâm ở Thái Bình khiến nữ sinh tử vong

Ngày 23/6, cơ quan chức năng TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nêu trên. Được biết, nạn nhân là cháu T.N.A (15 tuổi, trú tại tổ 14 P. Quang Trung, TP. Thái Bình).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 45 phút, tối 22/6, chiếc xe ô tô kéo theo rơ móc do anh N.T.M. (37 tuổi, H.Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển đi trên đường Hùng Vương hướng đi đường Quang Trung. Khi đi đến ngã tư tthuộc P. Phú Khánh (TP.Thái Bình) thì xảy ra va chạm với xe máy điện do cháu A. điều khiển.

Đại diện tổ trưởng tổ dân nơi gia đình cháu A. sinh sống cũng thông tin thêm, theo như người dân chia sẻ, cháu A. đang trên đường thăm người thân trở về nhà. Cháu điều khiển xe máy điện đi trước và bố mẹ cháu chở theo em nhỏ đi phía sau. Đến địa điểm trên, do nghe thấy tiếng còi nên cháu đã giật mình và lao về phía chiếc container.

Cũng theo vị này, cháu A. mới đỗ trường THPT chuyên Thái Bình và được bố mẹ mua cho chiếc xe máy điện mới nên còn đang tập đi.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn