Sửa chữa 7 cây cầu hư hỏng do mưa bão trên Quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh

Phương tiện, máy móc được huy động để sửa chữa cầu Nghèn (huyện Can Lộc).



Tại khu vực cầu Nghèn (huyện Can Lộc) đơn vị chủ đầu tư đã huy động hàng chục công nhân cùng phương tiện máy móc để bóc dỡ các lớp thảm nhựa mặt cầu đã xuống cấp. Đồng thời, tiến hành xử lý và thảm lớp nhựa mới. Sau khi hoàn thành, việc lưu thông qua khu vực cầu Nghèn đã đảm bảo êm thuận, an toàn hơn.

Ông Nguyễn Văn Hồng (khối 6, thị trấn Nghèn) cho hay, Quốc lộ 1A là tuyến đường huyết mạch Bắc Nam nên lượng phương tiện lưu thông hàng ngày rất lớn. Trong khi đó nhà ông ở ngay vị trí gần đầu cầu nên cũng chịu ảnh hưởng của tiếng ồn mỗi khi phương tiện đi qua cầu.

Đặc biệt, trước đây các khe co giãn, mặt cầu bị xuống cấp nên mỗi khi có xe tải trọng lớn đi qua tạo ra tiếng động rất lớn. Vì vậy, người dân sống gần khu vực cầu cảm thấy yên tâm và phấn khởi khi cầu được sửa chữa, đảm bảo giao thông thông suốt. Người dân cũng mong muốn các đơn vị sẽ lắp đặt thêm đèn chiếu sáng để tăng cường an toàn giao thông, cải thiện hình thức của khu vực.

Hiện nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 đang tập trung sửa chữa 10 cây cầu, trong đó đoạn qua Hà Tĩnh gồm 7 cây cầu. Các cầu được sửa chữa gồm: Bến Thủy 2, Treo Vọt, Trại Trâu, Hói Sâu, cầu Nghèn, Lâu Câu và cầu Sim. Các hạng mục sửa chữa gồm hư hỏng trên mặt cầu, các khe co giãn. Dự án tu sửa lần này có tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Đơn vị chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành sửa chữa trước ngày 31/12/2024.

...

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết, đơn vị đang tập trung sửa chữa khe co giãn, bản mặt cầu và thảm bê tông nhựa. Việc sửa chữa trên mặt cầu phức tạp hơn so với sửa chữa trên đường do lưu lượng giao thông rất đông, đặc biệt trong các giờ cao điểm. Vì vậy, đơn vị đã tập trung bố trí đầy đủ hệ thống, đảm bảo an toàn giao thông theo đúng tiêu chuẩn và quy trình, phân làn, phân luồng để vừa thi công vừa khai thác. Theo kế hoạch thời điểm kết thúc dự án là 25/1/2025 nhưng đơn vị đang nỗ lực hoàn thành trước 1 tháng, vào ngày 31/12/2024. Để đạt mục tiêu đó, đơn vị đã huy động hơn 40 cán bộ, công nhân tham gia thi công trực tiếp trên tuyến.

Thi công thảm nhựa tại cầu Nghèn (huyện Can Lộc).



Ngoài ra, đơn vị cũng huy động các khu vực sản xuất, trạm trộn và các khu vực phục vụ công tác chuẩn bị đầy đủ vật liệu cho quá trình thi công. Về thiết bị, đơn vị đã huy động 2 dây chuyền thi công cào bóc và thảm mới nhựa, 2 dây chuyền thi công khe co giãn.

Dù chủ đầu tư đã nhiều lần tập trung khắc phục, sửa chữa, nhưng hết đoạn này được khắc phục xong, đoạn khác lại bị hư hỏng do tuyến Quốc lộ 1A đã đến thời kỳ cần đại tu. Từ đầu năm đến nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 thường xuyên duy tu, sửa chữa các điểm hư hỏng trên Quốc lộ 1A. Trong đợt trung tu tuyến Quốc lộ 1 lần 2 vào tháng 10/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 đã tiến hành sửa chữa 115.000 m2 diện tích mặt đường hư hỏng với kinh phí 61,5 tỷ đồng.

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh Thành phố Hà Tĩnh dài khoảng 35 km được xây dựng theo hình thức BOT do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 làm chủ đầu tư. Sau gần 15 năm đưa vào khai thác sử dụng đến nay tuyến đường này đã xuống cấp, tuy nhiên phải chờ đến năm 2026 dự án này mới có thể tiến hành đại tu.

Tác giả: Hữu Quyết

Nguồn tin: Báo Tin Tức