Sự thật về clip học sinh lớp 7 giật tóc, đẩy cô giáo ngã trong lớp học

Báo cáo của Trường THCS Đại Kim gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND phường Định Công, Công an phường Định Công cho thấy, vào hồi 15h15, sắp đến giờ nghỉ chuyển tiết của nhà trường, cô giáo T.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 có vào lớp chủ nhiệm để nhắc nhở học sinh. Khi cô đang nhắc nhở, cô giáo nhìn thấy em T.M.T, là lớp trưởng đang cầm đồ chơi nhưng sắc, nhọn nên cô yêu cầu học sinh đưa cho cô và cô giáo tuyên bố là cô sẽ thu đồ chơi này vì đây là đồ nguy hiểm đã bị cấm trong nội quy nhà trường.

Nam sinh giật tóc, ấn đầu cô giáo trong lớp học (hình ảnh cắt từ clip).



Khi nghe được như vậy, học sinh L.G.B có đứng lên và có nói với cô giáo là trả con đồ chơi. Cô giáo H đã kiên quyết không trả lại mà giơ tay cao để xa tầm tay của học sinh B. Học sinh B đã kéo tóc cô giáo, thậm chí ghìm cô giáo xuống để dành lại đồ chơi. Khi sự việc như vậy, bạn lớp trưởng có can ngăn học sinh B nhưng không được, lớp trưởng có nhắc cả lớp kéo rèm để học sinh ngoài hành lang không chứng kiến sự việc.

...

Sau khi cô giáo H thoát ra khỏi lớp, cô đã báo cáo hiệu trưởng. Sau đó, hiệu trưởng và cô giáo H đã cùng đến lớp, yêu cầu học sinh B xin lỗi cô giáo trước tập thể lớp và yêu cầu 2 học sinh ngồi dưới học sinh B cùng viết tường trình lại sự việc và trả lời câu hỏi: “Tại sao không có động thái can ngăn bạn và giải cứu cô giáo". Các học sinh này đã giải trình là lúc đó do bạn quá khích, cơ thể bạn to béo nên các con không thể làm gì.

Chiều 18/9, Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã làm việc với gia đình em B. để giải quyết sự việc. Nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm đề xuất hình thức kỉ luật phù với mức độ vi phạm của học sinh. Gia đình trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng được đón con về giáo dục trong 10 ngày để con thay đổi bản thân. Giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý với đề xuất của gia đình học sinh. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã động viên giáo viên và rút kinh nghiệm khi xử lý học sinh vi phạm kỷ luật, đồng thời nhắc nhở học sinh toàn trường tuyệt đối không đem vật nguy hiểm đến trường. Khi mắc lỗi phải rút kinh nghiệm và có thái độ đúng mực, cầu tiến với giáo viên.

Nhà trường cũng đề nghị Công an phường Định Công điều tra vụ việc, đặc biệt là nguồn phát tán clip trên mạng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



Tác giả: H. Thanh

Nguồn tin: cand.com.vn

