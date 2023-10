Sự nghiệp kinh doanh của 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh trước khi bị bắt

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA TP.HCM.



Như Nhadautu.vn đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chiều ngày 19/10 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh – SN 1989) về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 314, 318 bộ luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, ngoài vai trò người mẫu và diễn viên điện ảnh, "kiều nữ" Ngọc Trinh còn được biết đến là CEO CTCP Thương mại Vẻ đẹp Thảo mộc Toàn Cầu (Global Herbeauty JSC, hay còn gọi là GHB) – đơn vị bán các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm Organic.

Trả lời trên Tạp chí Kết nối doanh nhân, người đẹp "vòng eo 56" đã dành những lời "có cánh" về GHB. Cô khẳng định, mình là "khách hàng thân thiết của một số thương hiệu thuộc GHB trong hơn 2 năm qua. Những ai theo dõi trang cá nhân của Trinh có thể biết điều này rất rõ".

Vượt xa khỏi vai trò một CEO quản lý điều hành thông thường, theo giới thiệu, Ngọc Trinh từng có quyết định "chơi lớn" khi chi triệu USD cho một dự án của GHB.

Theo tìm hiểu, GHB thành lập vào ngày 8/1/2018. Dù bán các sản phẩm dược, thực phẩm chức năng…, song ngành nghề kinh doanh chính của GHB là hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình).

Đáng chú ý, GHB trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh không ghi nhận Tổng giám đốc nào tên là "Ngọc Trinh".

Cập nhật đến thời điểm tháng 9/2022, Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Đàm Quang Hùng (SN 1976).

Ít ai biết, Ngọc Trinh còn là cổ đông sáng lập góp 5% vốn thành lập CTCP Xuất Nhập khẩu NT Beauty (thành lập tháng 3/2023) cùng với các thể nhân Nguyễn Thị Minh Phương (25%) và Lê Thị Hồng Nhung (70%). Ngoài vai trò cổ đông, Ngọc Trinh còn được giới thiệu là Phó Chủ tịch công ty.

Theo tìm hiểu, NT Beauty là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu UME Vietnam - dung dịch vệ sinh phụ nữ Tía tô. NT Beauty cho biết chỉ sau vài tháng có mặt trên thị trường (từ khoảng giữa năm 2023), dung dịch vệ sinh Tía tô của thương hiệu UME Vietnam gây sự chú ý với con số ấn tượng. Sản phẩm ghi nhận với hơn 500.000.000 lượt xem trên TikTok và đạt top 3 doanh thu trên TikTok Shop.

Hồi tháng 5/2021, người mẫu Ngọc Trinh gây xôn xao khi đăng tải trên trang cá nhân một hình ảnh tài khoản tiền ảo có giá trị gần 187 Bitcoin. Ở thời điểm đó, giá 1 Bitcoin ở quanh mốc 55.700 USD, đồng nghĩa tài khoản này có giá trị hơn 10,4 triệu USD (khoảng 240 tỷ đồng).

Ngoài Bitcoin, nữ người mẫu từng tiết lộ các khoản đầu tư vào các đồng tiền ảo SHIB và DOGE.

Tác giả: Tả Phù

Nguồn tin: nhadautu.vn