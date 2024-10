Song Joong Ki đang gặp nguy hiểm

Vào ngày 11/10 vừa qua, Liên hoan phim Quốc tế Busan đã diễn ra thành công tốt đẹp, quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám thế giới tới tham dự. Bên cạnh những tác phẩm xuất sắc, Bogota: City Of The Lost với sự góp mặt của Song Joong Ki trở thành tâm điểm truyền thông bởi chất lượng thảm họa.

Bộ phim hành động ban đầu được khởi động và bấm máy vào tháng 1/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng COVID-19, công tác sản xuất không ít lần phải trì hoãn theo như kế hoạch đã đề ra, dẫn đến tình cảnh “đắp chiếu" suốt gần 4 năm, gây ra thiệt hại lớn về kinh tế lẫn công sức của đội ngũ ê-kíp. Chính vì lẽ đó, Bogota: City Of The Lost được mong đợi sẽ là màn “tái sinh”, khôi phục lại những tổn thất nhiều năm liền. Tuy nhiên, bộ phim lại là nỗi thất vọng lớn đối với khán giả đại chúng.

Phim mới của Song Joong Ki lại gây tranh cãi



Thất bại chồng thất bại của Song Joong Ki

Bogota: City Of The Lost tái hiện lại một Hàn Quốc suy thoái, bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính châu Á IMF vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Người người nhà nhà lâm vào tình cảnh “màn trời chiếu đất", thiếu ăn thiếu mặc vô cùng bi thương. Giữa hiện thực vô định đó, Kook Hee (Song Joong Ki), chàng trai 19 tuổi cùng cha mẹ chạy trốn sang thủ đô Bogota, thủ đô của Colombia xa xôi với niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn

“Họa vô đơn chí", số tiền tiết kiệm cả gia đình gom góp suốt thời gian qua đều bị cướp sạch tại sân bay. Không một xu dính túi nơi đất khách quê người, họ đành phải trầy trật kiếm ăn qua ngày. Tại đây, cha của Kook Hee tìm đến sự giúp đỡ từ người bạn cũ, ông Park (Kwon Hae Hyo), một nhân vật đã có chỗ đứng và tiếng nói nhất định trong ngành kinh doanh hàng may mặc.

Jong Joongki thủ vai Kook Hee, một chàng trai trẻ sau này trở thành trùm tội phạm khét tiếng

Vì sức trẻ tràn trề, ông chủ của Park dang tay đón chào Kook Hee thay vì cha của cậu. Từ đó, Kook Hee từ từ học hỏi ngôn ngữ mới, dần dần tạo dựng dấu ấn của riêng mình tạo thị trường chợ đen. Anh chàng giao du, mở rộng mối quan hệ với giới hải quan để thực hiện trót lọt những phi vụ giao dịch mờ ám với các băng nhóm tội phạm trong thế giới ngầm Bogota.

“Tiếng xấu đồn xa", Kook Hee nhanh chóng bị “sờ gáy" do hành tung và tầm ảnh hưởng của anh đã đến tai những thành viên khác trong tổ chức, bao gồm Lil Park (Park Ji Hwan) và Soo Young (Lee Hee Joon). Hành trình rượt đuổi của 2 phe phái cũng từ đây bắt đầu nhằm ngăn cản sự bành trướng của Kook Hee. Cùng lúc đó, cha của Kook Hee lại dính líu tới ma tuý, thần trí loạn lạc bỏ rơi gia đình.

Lấy chủ đề về tội phạm và nạn nhập cư, “đứa con tinh thần" của đạo diễn Kim Seong Je đi sâu vào những góc khuất của cuộc sống người nhập cư cố gắng sinh tồn tạo nơi xứ người, Tuy nhiên, vấn đề đã đặt ra nhưng lại chưa giải quyết triệt để, kéo theo một mớ hỗn độn bị bỏ ngỏ trong kịch bản. Không ít phân cảnh lê thề, rườm rà, thiếu nhất quán khiến người xem mệt mỏi, thậm chí là khó hiểu. Mạch phim không có yếu tố cao trào nhất định, thành ra tác phẩm không thể đem lại cảm giác giật gân, hồi hộp và mãn nhãn tới khán giả. Nhiều người bày tỏ sự chán chường về trải nghiệm xem phim, cho rằng Bogota: City Of The Lost là “bom xịt", thậm chí là thất bại của nền điện ảnh Hàn năm 2024.

Nội dung của bộ phim lẫn diễn xuất của Jong Joong Ki trở thành tâm điểm chỉ trích

Với sự góp mặt của Song Joong Ki, gương mặt hạng A trong showbiz, người hâm mộ chờ đợi vào một màn hóa thân đỉnh cao, danh xứng với thực. Đặc biệt, anh chàng là ngôi sao duy nhất trong dàn cast. Tuy nhiên, nam tài tử lại trở thành tâm điểm chỉ trích. Các cây viết bình phẩm rằng, nhân vật Kook Hee được thể hiện khá mờ nhạt, không có điểm nhấn trong diễn biến tâm lý từ một chàng thanh niên trẻ tuổi tới tay trùm tội phạm khét tiếng. Phong thái “ngầu lòi" gượng ép, một màu đặc trưng của Song Joong Ki không khó để bị “bắt bài".

Dĩ nhiên, bộ phim không được hưởng ứng nồng nhiệt tại Liên hoan phim Quốc tế Busan. Giới chuyên gia cho rằng, tác phẩm hành động này sẽ khó có thể ăn nên làm ra tại các phòng vé, dấy lên lo ngại về tương lai của ê-kíp làm phim.

Chuyện gì đang xảy ra với Song Joong Ki?

Vài năm trở lại đây, Song Joong Ki nổ job liên tục với loạt dự án thuộc hàng “khủng long" như Space Sweepers, Vincenzo, Reborn Rich và mới nhất là Bogota: City Of The Lost. Phải nói, nỗ lực xả thân, thoát khỏi vùng an toàn của nam thần Kbiz rất đáng ghi nhận khi anh dần rút lui khỏi những bộ phim ngôn tình, thay vào đó là lựa chọn những kịch bản đa dạng, có chiều sâu hơn.

Tuy nhiên, diễn xuất của anh vẫn còn gây tranh cãi vì còn nhiều điểm hạn chế. Ở một bộ phim viễn tưởng không đòi hỏi quá nhiều về mặt biểu đạt cảm xúc như Space Sweepers, Song Joong Ki dừng lại ở mức tròn vai. Sang đến siêu phẩm Vincenzo, anh chàng bị chê nhạt nhòa, lời thoại lẫn khả năng dẫn dắt bộ phim kém hẳn so với bạn diễn khác như Hong Cha Young hay Ok Taec Yeon. Ngoài ra, một yếu tố khiến anh chàng mất điểm chính là ngoại hình thư sinh chuẩn “đẹp như hoa" được cho là không phù hợp với hình tượng gã luật sư được nuôi dạy bởi xã hội đen Ý.

Hình tượng Vincenzo được cho là không "hợp rơ" ngoại hình của anh

My Name is Loh Kiwan, ra mắt đầu năm nay, cũng không khấm khá hơn là bao. Nhân vật Kiwan, do Song Joong Ki đảm nhiệm, khiến cư dân mạng không khỏi ngán ngẩm với nét diễn đơ một cục, không hề được cải thiện suốt bao năm qua. Không những thế, mối tình giữa Kiwan và Marie (Choi Seong Eun) thiếu sự ăn ý, “phản ứng hoá học" không tới của cặp đôi gây hụt hẫng mạnh dù bộ phim đã lồng ghép không ít cảnh “giường chiếu". Các trang đánh giá phim ảnh nhận xét My Name is Loh Kiwan là một dự án đáng quên năm 2024, kịch bản nghèo nàn thiếu chiều sâu, không nắm bắt rõ cảm xúc nhân vật.

My Name is Loh Kiwan tiếp tục là một nỗi thất vọng khác từ nam thần sinh năm 1985

Bỏ qua sự nghiệp diễn xuất sang 1 bên, đời tư ồn ào của Song Joong Ki cũng khiến anh mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng. Năm 2023, nam thần sinh năm 1985 đã gây tranh cãi khi nói lên quan điểm về hôn nhân: "Đôi khi, làm chồng, làm cha đồng nghĩa với việc sẽ mất đi cơ hội trong lĩnh vực của tôi. Có con và kết hôn với người phụ nữ trong ngành khiến tôi ngày càng ít có việc làm hơn".

Phát ngôn này ngay lập tức bùng nổ MXH tại thời điểm đó. Vô số bình luận lên án anh chàng quy chụp, nhìn nhận sự việc theo hướng 1 chiều, đồng thời thể hiện sự bất bình đẳng giới trong công việc lẫn hôn nhân.

Không chỉ vậy, Song Joong Ki cũng từng khiến sóng mạng 1 phen rần rần, tức tối trước pha tranh vị trí trung tâm của Hong Sa Bin tại buổi ra mắt phim Hopepless, dù anh chỉ đóng vai phụ. Ngoài ra, vô số thị phi bủa vây anh như thái độ tệ với phóng viên, tránh bạn diễn nữ như “tránh tà", từ chối tương tác tại họp báo phim… khiến anh bị gán mác "bệnh ngôi sao".

Có lẽ chính vì những lùm xùm đó, vị thế nam thần hàng đầu của Song Joong Ki trên bản đồ showbiz Hàn đã không còn được như trước. Diễn xuất đơ cứng, thái độ tệ hại, phim ảnh thì là một chuỗi thất bại, nhiều nhận định chỉ ra anh chàng đã… hết thời, tới nỗi công chúng không còn quan tâm tới hoạt động giải trí của nam diễn viên. Minh chứng rõ nhất chính là bộ phim Bogota: City Of The Lost không tạo được chút bọt sóng nào tại thị trường nội địa. Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối trước màn “ngã ngựa" của một nam tài tử đã từng phủ sóng khắp mặt trận để rồi giờ đây chỉ là một sự nghiệp tụt dốc không phanh.

Song Joong Ki từ một tài tử hàng đầu xứ Hàn, nay sự nghiệp bất bênh, danh tiếng trồi sụt khiến người hâm mộ tiếc nuối

Tác giả: Bạch Khởi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn