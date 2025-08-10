Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân thông báo đã sinh con gái đầu lòng. Hình ảnh chỉnh màu trắng đen được Ngô Thanh Vân đăng tải cho thấy cô và ông xã Huy Trần bên con gái mới sinh. Nữ diễn viên cho biết em bé chào đời thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Cô bày tỏ: "Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ vì món quà tuyệt vời nhất. Con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo".

Bên dưới bài đăng, bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần. "Em chúc mừng chị và gia đình, hạnh phúc quá ạ", Hoa hậu Kỳ Duyên viết.

Khoảnh khắc Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần đón con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV



Tháng 5/2025, Ngô Thanh Vân chia sẻ thông tin mang thai con đầu lòng. Sau khi kết hôn với Huy Trần vào năm 2022, Ngô Thanh Vân khao khát có con nhưng gặp nhiều trở ngại. Cô từng rơi vào trạng thái bế tắc khi thử nhiều phương pháp hỗ trợ mang thai nhưng đều thất bại. Cô cảm giác bất lực, không kiểm soát được bản thân, đối diện nỗi lo tuổi tác ngày càng lớn.

...

Vào đúng dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cặp đôi hạnh phúc thông báo gia đình có thành viên mới. Thời gian qua, cô thoải mái chia sẻ hành trình mang thai với khán giả. Ngô Thanh Vân thường xuyên đăng tải những hình ảnh được ông xã Huy Trần ở bên cạnh chăm sóc. Cô khoe được chồng lo lắng và chăm sóc cẩn thận, nấu cho những bữa ăn đủ dinh dưỡng để bồi bổ sức khỏe.

Trong những tuần cuối thai kỳ, tình trạng sức khỏe của Ngô Thanh Vân có nhiều sự thay đổi, cô cảm thấy mệt mỏi nhiều, di chuyển khó khăn, ăn uống cũng ít lại. Dù đối diện với không ít những khó khăn khi mang thai, nữ diễn viên cho biết háo hức từng ngày để được gặp con đầu lòng. "Mẹ đếm từng ngày để được gặp con. Ba thì luôn bên cạnh canh mẹ từng cử động. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Bụng mẹ, cơ thể mẹ, suy nghĩ của mẹ và cuộc sống của mẹ. Mong chờ lắm, chúng ta sẽ cán đích an toàn và thành công con nhé", cô viết.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô gây chú ý sau thành công của phim Dòng máu anh hùng, đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Về sau, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang, Hai Phượng... Ông xã Huy Trần của nữ diễn viên sinh năm 1990, sinh ra tại Đức. Anh là CEO của công ty may mặc và là sở hữu một nhà hàng nổi tiếng tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Mai Trang

Nguồn tin: Báo VOV