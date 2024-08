Sốc: Máy bay chở 62 người rơi xuống khu dân cư tại Brazil

Theo CNN, một chiếc máy bay chở 62 người của Brazil đã rơi xuống một khu dân cư tại bang Sao Paulo vào ngày 9/8 (theo giờ địa phương). Lúc này, chưa rõ số lượng thương vong cụ thể.

Hãng hàng không VoePass cho biết chiếc máy bay dự định di chuyển đến sân bay quốc tế Guarulhos ở Sao Paulo với 58 hành khách và 4 phi hành đoàn. Lực lượng cứu hỏa địa phương cũng xác nhận có máy bay rơi tại Vinhedo. Những cột khói khổng lồ đã bốc lên trời.

Video máy bay bị rơi tại Brazil

Video được GloboNews ghi lại hình ảnh chiếc máy bay di chuyển theo vòng tròn trên không trước khi mất độ cao, và lao xuống đất.

Lực lượng chức năng đang gấp rút tiếp cận hiện trường.

Tác giả: TG

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn